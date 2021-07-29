Труп мужчины обнаружен на Вторчермете в Екатеринбурге

Труп мужчины обнаружен на Вторчермете в Екатеринбурге
Труп мужчины обнаружен на Вторчермете в Екатеринбурге
Сегодня, 16:35ПроисшествияФото: 1mediainvest.ru
В ночь на 29 июля на придомовой территории дома № 9а на улице Умельцев в Екатеринбурге был найден труп мужчины.

Из окна многоэтажного дома на Вторчермете в Екатеринбурге сегодня ночью выпал мужчина, сообщает Е1. На место происшествия была вызвана полиция.

В ходе следственных мероприятий был проведен осмотр места происшествия и тела умершего. Собранные по данному факту материалы полиция передала для принятия решения в региональный Следственный комитет. По предварительным данным признаков того, что смерть мужчины могла наступить в результате противоправных действий посторонних лиц, не имеется, сообщили в Следственном комитете Свердловской области.

На данный момент следователи проводят проверку, опрашивают очевидцев. Тело погибшего направлено на экспертизу для выяснения причины смерти. Личность погибшего полицией установлена, им оказался местный житель 1998 года рождения.

Напомним, труп 21-летней сотрудницы секс-шопа был обнаружен в ванной в квартире многоэтажного дома на улице Павла Шаманова в Екатеринбурге.

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Екатеринбург
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