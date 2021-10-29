Перевозившая поддельную одежду фура задержана таможенниками на пути в Екатеринбург

Перевозившая поддельную одежду фура задержана таможенниками на пути в Екатеринбург
Перевозившая поддельную одежду фура задержана таможенниками на пути в Екатеринбург
Сегодня, 21:56ПроисшествияФото: Уральское таможенное управление
Фуру, перевозившую из Казахстана в Екатеринбург контрафактные сигареты и поддельную одежду, задержали свердловские таможенники.

Как стало известно, внутри оказалось более трех тысяч пачек сигарет без российских акцизных марок, сообщает Уральское таможенное управление. Фура была остановлена в Троицком районе Челябинской области. Сигареты спрятаны вместе с одеждой, а сами мешки обернуты полуметаллическим материалом.

В процессе досмотра найдено 600 поддельных толстовок, спортивных костюмов, курток и футболок с логотипами Nike, Adidas, Calvin Klein и других известных брендов. На данный момент сотрудники выслали запросы о подлинности продукции.

Фото:Уральское таможенное управление

Напомним, в Нижнем Тагиле были задержаны члены преступной группы, занимавшиеся нелегальными поставками в город табачных изделий и алкогольной продукции.

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