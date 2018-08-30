Исправительные работы назначены свердловчанке за замерзшего насмерть ребенка

В марте 2018 года в селе Новоипатово Свердловской области погибла двухмесячная девочка. Мать ребенка двое суток употребляла спиртные напитки со своим сожителем, оставив грудную дочь и старшего сына бабушке.

Вечером 9 марта женщина забрала детей домой. Женщина не стала растапливать печь и легла спать. Утром взрослые обнаружили, что девочка мертва. Экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стало переохлаждение.