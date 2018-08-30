Исправительные работы назначены свердловчанке за замерзшего насмерть ребенка
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Наказание в виде 11 месяцев исправительных работ и удержание из зарплаты 15% в доход государства назначено матери двухмесячной девочки, замерзшей насмерть в холодном доме в марте 2018 года.
Источник: Znak.com
В марте 2018 года в селе Новоипатово Свердловской области погибла двухмесячная девочка. Мать ребенка двое суток употребляла спиртные напитки со своим сожителем, оставив грудную дочь и старшего сына бабушке.
Вечером 9 марта женщина забрала детей домой. Женщина не стала растапливать печь и легла спать. Утром взрослые обнаружили, что девочка мертва. Экспертиза показала, что причиной смерти ребенка стало переохлаждение.
Мировой судья судебного участка № 4 Сысертского судебного района признал мать погибшей девочки виновной в оставлении в опасности ребенка и назначил наказание в виде 11 месяцев исправительных работ с удержанием 15% зарплаты в пользу государства.
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