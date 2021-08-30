За убийство супруга ножницами жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы

За убийство супруга ножницами жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы
За убийство супруга ножницами жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы
Сегодня, 11:55ПроисшествияФото: 1MI
До 15 лет лишения свободы грозит жительнице Нижнего Тагила за убийство ножницами своего мужа. Она обвиняется в убийстве.

По версии следствия, женщина 21 ноября 2020 года находилась в жилом многоквартирном доме в Дзержинском районе. Она находилась в общем коридоре дома. Там она нанесла мужу один удар в грудь, повредив сердце, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.

От полученного ранения мужчина скончался на месте до приезда медиков.

Обвиняемая и ее муж находились в состоянии опьянения. Из-за этого между ними произошел конфликт. Мужчина оскорблял супругу и нанес один удар в живот. В результате это повлекло совершение преступления.

Напомним, до 15 лет грозит мужчине, подозреваемому в убийстве знакомого в центре Нижнего Тагила. Он разбил стеклянную бутылку и воткнул ее погибшему в шею.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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