За убийство супруга ножницами жительнице Нижнего Тагила грозит 15 лет тюрьмы

До 15 лет лишения свободы грозит жительнице Нижнего Тагила за убийство ножницами своего мужа. Она обвиняется в убийстве.

По версии следствия, женщина 21 ноября 2020 года находилась в жилом многоквартирном доме в Дзержинском районе. Она находилась в общем коридоре дома. Там она нанесла мужу один удар в грудь, повредив сердце, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. От полученного ранения мужчина скончался на месте до приезда медиков. Обвиняемая и ее муж находились в состоянии опьянения. Из-за этого между ними произошел конфликт. Мужчина оскорблял супругу и нанес один удар в живот. В результате это повлекло совершение преступления. Напомним, до 15 лет грозит мужчине, подозреваемому в убийстве знакомого в центре Нижнего Тагила. Он разбил стеклянную бутылку и воткнул ее погибшему в шею. 15 лет грозит тагильчанину за убийство знакомого «розочкой» от бутылки

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