Об отставке вице-мэра по строительству Алексея Бирюлина заявил глава Екатеринбурга

Об отставке вице-мэра по строительству Алексея Бирюлина заявил глава Екатеринбурга
Сегодня, 19:14ПолитикаФото: 1mediainvest.ru
Глава Екатеринбурга Алексей Орлов подтвердил информацию о том, что вице-мэр по капитальному строительству Алексей Бирюлин уходит в отставку.

В скором времени чиновник будет переведен на работу в свердловское правительство. Об этом Орлов заявил на пресс-конференции, сообщают «Вечерние ведомости».

По словам Алексея Орлова, местные депутаты решили поддержать новую структуру администрации. 9 апреля будет опубликован соответствующий документ, после чего чиновники займутся назначениями. Предполагается, что Алексей Бирюлин перейдет в структуру области.

В вопросе о том, кто будет назначен на его место, давайте не будем смотреть слухи,отметил Орлов.

Напомним, 31 марта Дума Новоуральска отправила в отставку и прекратила полномочия главы города Владимира Цветова.

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Екатеринбург
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