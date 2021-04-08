Об отставке вице-мэра по строительству Алексея Бирюлина заявил глава Екатеринбурга

В скором времени чиновник будет переведен на работу в свердловское правительство. Об этом Орлов заявил на пресс-конференции, сообщают «Вечерние ведомости».
По словам Алексея Орлова, местные депутаты решили поддержать новую структуру администрации. 9 апреля будет опубликован соответствующий документ, после чего чиновники займутся назначениями. Предполагается, что Алексей Бирюлин перейдет в структуру области.
В вопросе о том, кто будет назначен на его место, давайте не будем смотреть слухи,отметил Орлов.
Напомним, 31 марта Дума Новоуральска отправила в отставку и прекратила полномочия главы города Владимира Цветова.