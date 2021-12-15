Топ-10 самых влиятельных силовиков Нижнего Тагила

Сотрудники правоохранительных органов — полицейские и прокуроры, а также иные представители закона традиционно входят в рейтинг влиятельных персон в Нижнем Тагиле. В 2021 году их присутствие в списке по итогам оценки экспертов выросло. С чем это связано и кто вошел в сотню влиятельных тагильчан — читайте далее.

Всего представители правоохранительных органов составили четверть участников рейтинга. Эксперты, которые выставляли оценки претендентам на вхождение в ТОП-100, высоко оценили влияние силовиков на процессы в Нижнем Тагиле. Самым влиятельным силовиком в Нижнем Тагиле вновь стал полковник Ибрагим Абдулкадыров, главный тагильский полицейский. В 2021 году он занял второе место в общем рейтинге влиятельных тагильчан. Полковник Наталья Саввина, заместитель начальника МУ МВД России «Нижнетагильское», стала вторым по влиятельности представителем силовых структур в этом году, в общем списке она получила 10 место и стала также второй влиятельной женщиной. Константин Щапов, начальник отдела в городе Нижний Тагил УФСБ России по Свердловской области, по оценкам экспертов получил бронзу среди всех силовиков рейтинга, а в целом расположился на 16 позиции. Пятерку влиятельных силовиков Нижнего Тагила замыкают прокуроры — Дзержинского района Сергей Гармаш и Тагилстроевского района Андрей Чанышев (19 и 32 места соответственно в общем списке). Собеседники TagilCity.ru отмечают, что нахождение представителей органов в числе влиятельных объясняется общероссийской ситуацией. Ничего удивительного в этом нет, абсолютно закономерно. В государстве, в котором во всем доминирует ручное управление верховного правителя, всегда будет доминировать аппарат принуждения «силовики». В стране, в которой в ежегодном режиме «закручиваются гайки», доминировать будут те, кто их закручивают и поддерживают в закрученном положении,говорит источник TagilCity.ru в силовых структурах. Также в десятку наиболее влиятельных силовиков вошли врио начальника полиции Вадим Саматов, прокурор Пригородного района Владимир Березин, начальник следственного управления Ахсар Келехсаев, начальник отдела полиции № 16 Анатолий Зайцев и Анатолий Молчанов, начальник отдела экономической безопасности и противодействия коррупции. Если взять государства, где власть сменяема, свободы и права человека на первом месте, где экономика свободна от давления государства, то мы увидим, что силовыми ведомствами управляет общество, на должности руководителей МО, МВД, а иногда даже спецслужб ставят гражданских лиц. Молодежь в таких странах предпочитает идти в бизнес, в творчество, науку и прочее потому что там проще и интереснее реализоваться. У нас нет в Тагиле великих учёных, музыкантов, миллиардеров, меценатов, живущих здесь и влияющих на судьбу города. Но у нас есть силовики, которых видно и слышно каждый день, которые борются с преступлениями, они всегда навиду. Поэтому они и в большем авторитете за неимением других лидеров общества, считает собеседник редакции. Только 15 депутатов городской Думы Нижнего Тагила попали в ТОП-100 влиятельных Среди участников рейтинга также были отмечены и несколько судей тагильских районных судов. Работников судебной системы не принято причислять к силовикам, однако эксперты редакции уделили внимание и этим персонам: все-таки по долгу службы судьи общаются с большим числом людей из множества структур, в том числе с силовыми ведомствами. В итоге, говорит еще один эксперт TagilCity.ru, в перспективе влияние силовиков будет лишь расти: Процент силовиков в рейтинге влиятельности увеличиваться будет, причем, стабильно. Большинство вопросов сейчас решается именно в правовом поле, больше имен и фамилий на слуху. Передвижки в системе МВД, например, или прокуратуре – как следствие громких уголовных дел. Или увольнений. Насколько это положительный фактор узнаваемости – вот в этом вопрос. Ни для кого не секрет, что ряд перестановок в рядах правоохранителей вынес на слух новые имена или появилось другое «звучание» у старых. Напомним, более 20 экспертов участвовали в оценке трехсот кандидатов на попадание в рейтинг влиятельных персон в Нижнем Тагиле. Среди экспертов были представители медиа, бизнеса, чиновники, силовики и промышленники. По результатам оценки вычислен средний балл и составлен итоговый ТОП-100. ТОП-100 самых влиятельных людей Нижнего Тагила в 2021 году

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