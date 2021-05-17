Сомнительные автоломбарды на Урале по просьбе Центробанка проверяет прокуратура

Согласно законодательству, выдавать займы и кредиты под залог ПТС могут только микрокредитные компании и банки. Ломбард имеет право выдать заем под залог автомобиля, но только при условии, что автомобиль остается на хранении в ломбарде, на специальной стоянке, отметила представитель Центробанка.