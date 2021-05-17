Сомнительные автоломбарды на Урале по просьбе Центробанка проверяет прокуратура

Сотрудники Уральского управления Центробанка усмотрели признаки незаконной деятельности в работе автоломбардов «Первая Уральская залоговая компания» в трех регионах, сообщает Znak.
По словам начальника отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Елены Дружининой, группа лиц, работавшая под наименованием «Первая Уральская залоговая компания» в Свердловской, Курганской и Челябинской областях, была выявлена еще в декабре 2019 года.
В сети интернет они предлагали деньги «под залог авто, ПТС, недвижимости, в лизинг», а затем заключали сделки по приобретению у граждан транспортных средств и договора возвратного лизинга в офисах ломбарда. Для многих клиентов условия сделки оказались кабальными и привели к потере автомобиля.
В данный момент Уральский ГУ Банка России направил соответствующие обращения в региональные органы прокуратуры и ФАС. В отношении индивидуальных предпринимателей после проверок по фактам выявленных нарушений возбуждены дела об административных правонарушениях.
Согласно законодательству, выдавать займы и кредиты под залог ПТС могут только микрокредитные компании и банки. Ломбард имеет право выдать заем под залог автомобиля, но только при условии, что автомобиль остается на хранении в ломбарде, на специальной стоянке, отметила представитель Центробанка.
Напомним, в конце марта компанию с признаками финансовой пирамиды, зарегистрированную в Московской области, выявили в Екатеринбурге. Она предлагает местным жителям инвестировать средства в медтехнику.