Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возвращается в Минфин

Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возвращается в Минфин

Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко возвращается в Минфин

Сегодня, 15:12
Политика
Фото: министерство финансов Свердловской области
Экс-министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко будет руководить общественным советом при министерстве финансов региона.

Она единогласно избрана председателем общественного совета при минфине области на заседании, прошедшем в пятницу, 21 мая, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства.

У нас собрался очень сильный состав Общественного совета и для меня большая честь его возглавить. Уверена, что каждый из нас сможет внести конструктивные предложения в работу областного Минфина, прокомментировала свое избрание членами Общественного совета Галина Кулаченко.

Напомним, в конце марта депутаты свердловского законодательного собрания утвердили в должности министра финансов Свердловской области Александра Старкова, который работает в Минфине уже 10 лет.

Сюжеты:
Екатеринбург
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