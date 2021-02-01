Спасших из огня восьмилетнего мальчика уральцев представят к наградам МЧС России

Спасших из огня восьмилетнего мальчика уральцев представят к наградам МЧС России

Сегодня, 15:39ОбществоPhoto: ГУ МЧС по Свердловской области
Главным управлением МЧС России по Свердловской области рассматривается вопрос о представлении участников спасательной операции в Екатеринбурге к наградам МЧС России.

30 января утром Ирек Давлетшин оказался недалеко от дома, где произошел пожар. Мужчина увидел, что из окна квартиры на первом этаже идёт сильный дым и выбивается огонь. Ирек поспешил на помощь. Так как дверь в подъезд была закрыта, он залез на козырек входа в подвал дома, разбил окно и стал закидывать в квартиру снег, но мешала решетка на окне.

Мимо горящего дома на службу шел Радик Канифов, старший пожарный 7 пожарно-спасательной части Екатеринбурга. Он сообщил о пожаре по телефону 112 и поспешил на помощь. Женщина с тремя детьми в домашних вещах пояснила, что в горящей квартире находится её восьмилетний сын.

Радик и Ирек попытались отогнуть решётку, но безуспешно. Тогда житель соседнего дома Рустем предложил выдернуть решётку с помощью своего автомобиля. Зацепив трос за решетку, удалось отогнуть прутья только с четвертой попытки.

Радик проник в задымленную квартиру, наощупь обнаружил на диване мальчика и вынес его до окна, где ребенка принял Ирек. Мужчины закутали пострадавшего в одеяло и перенесли его в соседний подъезд, у мальчика был очень слабый пульс и практически не было дыхания.

Помощник начальника караула 19 пожарно-спасательной части Николай Арапов и пожарный Леонид Катречко сделали ребенку искусственное дыхание, непрямой массаж сердца и вернули мальчика к жизни.

Радик Канифов, Ирек Давлетшин
Photo:ГУ МЧС по Свердловской области

Напомним, пожар на улице Калинина, 74 в Екатеринбурге произошел 30 января. Огнеборцы спасли из огня 10 человек, четверо из них дети.

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