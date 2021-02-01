Спасших из огня восьмилетнего мальчика уральцев представят к наградам МЧС России

30 января утром Ирек Давлетшин оказался недалеко от дома, где произошел пожар. Мужчина увидел, что из окна квартиры на первом этаже идёт сильный дым и выбивается огонь. Ирек поспешил на помощь. Так как дверь в подъезд была закрыта, он залез на козырек входа в подвал дома, разбил окно и стал закидывать в квартиру снег, но мешала решетка на окне.