Штраф за побои в пицце и «умершая» клиентка банка. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 2 февраля.

В Екатеринбурге Сбербанк отказался выдать пенсию 81-летней клиентке по причине ее «смерти». Женщина приехала в банк вместе с внучкой. Сотрудник при проверке паспорта заявил, что он недействительный. По словам пенсионерки, документ она никогда не теряла. Женщина обратилась в паспортную службу, там сотрудница после проверки данных заявила, что ее нет в живых. Бабушке объяснили, что в каком-то другом городе скончалась однофамилица женщины, а в ЗАГСе в базу данных внесли не того человека. Внучка пенсионерки обратилась с заявлением в управление по вопросам миграции с просьбой исправить ошибку, оно будет рассмотрено в течение одного месяца. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что список недействительных документов формирует МВД России, у самой финансовой организации таких полномочий нет. Там отметили, что кроме паспорта идентифицировать личность можно по другим документам. В Екатеринбурге банк отказался выдать пенсию клиентке из-за ее «смерти» В Свердловской области за неделю снова выросла заболеваемость ОРВИ. С 25 по 31 января зарегистрировано 29 323 случая инфекции. Показатель выше обычного уровня эпидпорога на 10,6% и выше предыдущей недели на 9,6%. В Екатеринбурге за минувшую неделю выявлено 14 017 случаев заболевания ОРВИ, что на 15,3% выше предыдущей недели. Среди муниципалитетов, где заболеваемость выше в 1,5 раза, чем в среднем по Свердловской области, выделяются Богданович, Режевской, Талицкий и Туринский городские округа. В Свердловской области вновь выросла заболеваемость ОРВИ В Свердловской области посчитана примерная сумма прожиточного минимума на весь 2021 год в связи с новым федеральным законом. Согласно проекту постановления правительства, прожиточный минимум составит 11 386 рублей в месяц. Для трудоспособного населения он увеличится до 12 135 рублей, для детей — до 12 117 рублей. Для пенсионеров планируется установить сумму в размере 9 521 рубль. С 2021 года прожиточный минимум устанавливается на год, исходя из среднедушевого дохода в целом по России. В Свердловской области посчитан прожиточный минимум на 2021 год Пенсионерка из Нижнего Тагила получила штраф в сумме пять тысяч рублей по статье 6.1.1. КоАП РФ за избиение многодетной матери в пиццерии. Конфликт случился 10 января 2021 года. Выпившей пожилой женщине не понравилось то, что шумят дети. После словесной перепалки, при которой она нецензурно выражалась, пенсионерка подбежала к многодетной матери и пнула ее ногой в живот. Сотрудники пиццерии вызвали полицию, которая доставила 56-летнюю женщину в отделение. Пенсионерка получила штраф пять тысяч за избиение многодетной тагильчанки в пиццерии

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter