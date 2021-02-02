Штраф за побои в пицце и «умершая» клиентка банка. Итоги дня в Свердловской области

В Екатеринбурге Сбербанк отказался выдать пенсию 81-летней клиентке по причине ее «смерти». Женщина приехала в банк вместе с внучкой. Сотрудник при проверке паспорта заявил, что он недействительный. По словам пенсионерки, документ она никогда не теряла. Женщина обратилась в паспортную службу, там сотрудница после проверки данных заявила, что ее нет в живых. Бабушке объяснили, что в каком-то другом городе скончалась однофамилица женщины, а в ЗАГСе в базу данных внесли не того человека. Внучка пенсионерки обратилась с заявлением в управление по вопросам миграции с просьбой исправить ошибку, оно будет рассмотрено в течение одного месяца. В пресс-службе Сбербанка пояснили, что список недействительных документов формирует МВД России, у самой финансовой организации таких полномочий нет. Там отметили, что кроме паспорта идентифицировать личность можно по другим документам.