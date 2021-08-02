Место для стелы «Город трудовой доблести» выберут жители Екатеринбурга

Место для стелы «Город трудовой доблести» выберут жители Екатеринбурга
Место для стелы «Город трудовой доблести» выберут жители Екатеринбурга
Сегодня, 14:52ОбществоФото: 1МI
Екатеринбуржцы смогут выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». Голосование уже началось и продлится до 9 августа 2021 года на официальном портале Екатеринбурга.

Было предложено четыре площадки для размещения стелы: сквер у Храма-на-Крови, «островок» на улице Репина у стадиона «Екатеринбург Арена», территория на пересечении улиц Никонова и Царской, а также территория на пересечении улиц Татищева и Пирогова, пишет Just Media.

Напомним, летом 2020 года Екатеринбург получил звание «Город трудовой доблести» по решению президента России. Это звание было присвоено городам, жители которых внесли существенный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Сюжеты:
Екатеринбург
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Свердловская областьобществоголосованиеЕкатеринбурггород трудовой доблести
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