Место для стелы «Город трудовой доблести» выберут жители Екатеринбурга

Екатеринбуржцы смогут выбрать место для стелы «Город трудовой доблести». Голосование уже началось и продлится до 9 августа 2021 года на официальном портале Екатеринбурга.

Было предложено четыре площадки для размещения стелы: сквер у Храма-на-Крови, «островок» на улице Репина у стадиона «Екатеринбург Арена», территория на пересечении улиц Никонова и Царской, а также территория на пересечении улиц Татищева и Пирогова, пишет Just Media. Напомним, летом 2020 года Екатеринбург получил звание «Город трудовой доблести» по решению президента России. Это звание было присвоено городам, жители которых внесли существенный вклад в достижение Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. Присвоить звание «Города трудовой доблести» предложено ещё 3 муниципалитетам на Урале

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