Стала известна дата суда над тагильчанином, подстрелившим ребенка на Руднике

Процесс стартует в 10.30.
Борисов обвиняется в хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ), а также убийстве малолетнего из хулиганских побуждений (пп. «в», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ).
Напомним, по данным следствия, 4 августа 2019 года Александр Борисов находился в состоянии алкогольного опьянения. В одном из коллективных садов под Нижним Тагилом он устроил стрельбу по банкам из пневматической винтовки. Одна из пуль попала в голову мальчику, он полгода провел в реанимации. Медикам не удалось его спасти, ребенок скончался 12 января не приходя в сознание. Борисову грозит пожизненный срок заключения.