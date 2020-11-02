Стала известна дата суда над тагильчанином, подстрелившим ребенка на Руднике

Стала известна дата суда над тагильчанином, подстрелившим ребенка на Руднике

Сегодня, 15:13ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
Свердловский областной суд 3 ноября начнет рассмотрение дела Александра Борисова, который обвиняется в убийстве восьмилетнего мальчика из винтовки в Нижнем Тагиле, сообщает пресс-служба облсуда.

Процесс стартует в 10.30.

Борисов обвиняется в хулиганстве (ч.1 ст. 213 УК РФ), а также убийстве малолетнего из хулиганских побуждений (пп. «в», «и» ч.2 ст. 105 УК РФ).

Напомним, по данным следствия, 4 августа 2019 года Александр Борисов находился в состоянии алкогольного опьянения. В одном из коллективных садов под Нижним Тагилом он устроил стрельбу по банкам из пневматической винтовки. Одна из пуль попала в голову мальчику, он полгода провел в реанимации. Медикам не удалось его спасти, ребенок скончался 12 января не приходя в сознание. Борисову грозит пожизненный срок заключения.

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