Стала известна дата суда над тагильчанином, подстрелившим ребенка на Руднике

Напомним, по данным следствия, 4 августа 2019 года Александр Борисов находился в состоянии алкогольного опьянения. В одном из коллективных садов под Нижним Тагилом он устроил стрельбу по банкам из пневматической винтовки. Одна из пуль попала в голову мальчику, он полгода провел в реанимации. Медикам не удалось его спасти, ребенок скончался 12 января не приходя в сознание. Борисову грозит пожизненный срок заключения.