Евгений Куйвашев получил предложение смягчить указ о перегородках в общепите

Напомним, губернатор Свердловской области ужесточил коронавирусные ограничения. Он подписал указ, согласно которому предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того, в них и такси должны быть установлены защитные экраны между посетителями.