Евгений Куйвашев получил предложение смягчить указ о перегородках в общепите

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев получил предложение смягчить указ, обязывающий устанавливать перегородки в кафе и ресторанах.

Как говорится в письме, отправленном общественным омбудсменом в сфере малого и среднего бизнеса Анастасией Татуловой, данный указ может привести к коррупции в заведениях общепита, сообщает Е1. Из всех регионов Свердловская область стала единственной, где защитные экраны в общественных заведениях были введены обязательной мерой. Однако в нормативных правовых документах федерального уровня подобное требование отсутствует. Установленные правила носят неопределенный характер и могут применяться на практике контролирующими органами по своему усмотрению, порождая возможную коррупционную составляющую,отметила Анастасия Татулова. В результате, она предложила Евгению Куйвашему сделать перегородки в ресторанах и кафе рекомендательной, а не обязательной мерой. Напомним, губернатор Свердловской области ужесточил коронавирусные ограничения. Он подписал указ, согласно которому предприятия общепита должны быть закрыты с 23.00 до 6.00. Кроме того, в них и такси должны быть установлены защитные экраны между посетителями. Омбудсмен просит Куйвашева внести изменения в указ из-за экранов в общепите и такси

