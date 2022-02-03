Названа дата начала ремонта Привокзальной площади в Нижнем Тагиле

Подрядчику МУП «Тагилдорстрой» предстоит переделать дорожное покрытие, опоры контактной сети, обустроить новые остановки, тротуары, пешеходные зоны, парковки, стоянки, видеонаблюдение и провести озеленение территории.
По словам директора компании Игоря Васильева, на первом этапе будет проведена расчистка участка, демонтированы все нестационарные конструкции, дорожное покрытие, бордюры и знаки. На данный момент специалистами горхозяйства и ГИБДД обдумываются схемы распределения транспортных потоков.
Напомним, стоимость работ составляет 267,7 миллиона рублей. Средства на проект выделены в рамках программы «Развитие и содержание объектов городского и коммунального хозяйства города Нижний Тагил до 2024 года». На обновленной площади также будет установлена стела «Город трудовой доблести».