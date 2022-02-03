Судороги и крик: магазин «Анстер» в Первоуральске продал больного попугая за 120 тыс.

Магазин «Анстер» в Первоуральске продал больного попугая за 120 тыс. руб.

Жительница Первоуральска приобрела у ООО «Анстер» редкого попугая Жако за 120 тысяч рублей. Через несколько дней птица начала падать с жерди и закатываться в судорогах, издавая при этом крик. Две экспертизы признали, что зоомагазин продал больного попугая, но владельцы отказываются возвращать деньги за лечение.

Год назад владелица попугая Жако Елена (прим. — имя изменено) решила приобрести птице пару и отправилась в зоомагазин «Анстер» на проспекте Космонавтов, 13 в Первоуральске, где за 150 тысяч рублей покупала первого пернатого. Женщина была постоянной покупательницей, поэтому попросила сделать скидку, но продавцы отказали. Через некоторое время Елене позвонили из магазина и предложили забрать попугая за 120 тысяч рублей. Снижение цены сотрудники аргументировали тем, что у них сменился владелец, а попугая больше продавать нельзя, так как данный вид включен в Красную книгу. Мы попугая забрали. Ночью на третий день она начала падать в клетке с жердочки, падает и очень сильно кричит. Мы подходим, а у нее уже судороги, лапки так сильно сжаты. Две ночи она падала, рассказала редакции TagilCity.ru Елена. Покупательница не стала возвращать попугая, а поехала лечить его в клинику «Эфа» в Екатеринбурге. Специалисты провели необходимые обследования и, со слов Елены, диагностировали пневмонию и вирусные инфекции. Оказалось, что в зоомагазине «Анстер» не было орнитолога и птицу осматривал обычный ветеринар. Мы отдали птичку им (прим. — специалистам клиники «Эфа») на лечение, где-то неделю она у них пробыла, они пролечили, уколы ставили, антибиотики. Нам врач сказала, что мы ее спасли. Еще немного, и она бы просто умерла, делится женщина. Фото: TagilCity.ru За лечение Елена заплатила более 50 тысяч рублей. После этого она попросила сотрудников «Анстера» вернуть деньги за услуги клиники, но те ответили отказом. Тогда жительница Первоуральска обратилась в суд. Первое заседание мы выиграли, они подали апелляцию, экспертизу за свой счет сделали за 40 с лишним тысяч рублей. Их экспертиза опять же установила, что птица была больна, когда мы ее покупали. Апелляцию мы тоже выиграли, говорит Елена. С ее слов, даже после получения исполнительного листа владельцы «Анстера» отказываются возвращать деньги. Они подали еще одну апелляцию в Челябинский суд, о чем женщина узнала совершенно случайно. Очередное разбирательство назначено на середину февраля. Я исполнительный лист отвезла в банк, где у них открыт счет. Тишина. Через месяц позвонила в банк, мне ответили, что счет был закрыт. То есть на момент подачи исполнительного листа счет уже был закрыт. Они уже столько денег потратили на всякие экспертизы и юриста, но не готовы исполнить обязательства по исполнительному листу. Но я не унываю, будем бороться дальше!сказала TagilCity.ru покупательница. Яндекс.Карты Редакция TagilCity.ru связалась с сотрудниками магазина «Анстер» в Первоуральске. Территориальный менеджер компании подтвердила данный случай и попросила связаться с главным офисом группы компании ООО «Анстер». На момент публикации ответа от руководителей организации получить не удалось. Будет направлен официальный запрос.

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