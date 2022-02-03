Судороги и крик: магазин «Анстер» в Первоуральске продал больного попугая за 120 тыс.

Год назад владелица попугая Жако Елена (прим. — имя изменено) решила приобрести птице пару и отправилась в зоомагазин «Анстер» на проспекте Космонавтов, 13 в Первоуральске, где за 150 тысяч рублей покупала первого пернатого. Женщина была постоянной покупательницей, поэтому попросила сделать скидку, но продавцы отказали.
Через некоторое время Елене позвонили из магазина и предложили забрать попугая за 120 тысяч рублей. Снижение цены сотрудники аргументировали тем, что у них сменился владелец, а попугая больше продавать нельзя, так как данный вид включен в Красную книгу.
Мы попугая забрали. Ночью на третий день она начала падать в клетке с жердочки, падает и очень сильно кричит. Мы подходим, а у нее уже судороги, лапки так сильно сжаты. Две ночи она падала, рассказала редакции TagilCity.ru Елена.
Покупательница не стала возвращать попугая, а поехала лечить его в клинику «Эфа» в Екатеринбурге. Специалисты провели необходимые обследования и, со слов Елены, диагностировали пневмонию и вирусные инфекции. Оказалось, что в зоомагазине «Анстер» не было орнитолога и птицу осматривал обычный ветеринар.
Мы отдали птичку им (прим. — специалистам клиники «Эфа») на лечение, где-то неделю она у них пробыла, они пролечили, уколы ставили, антибиотики. Нам врач сказала, что мы ее спасли. Еще немного, и она бы просто умерла, делится женщина.
За лечение Елена заплатила более 50 тысяч рублей. После этого она попросила сотрудников «Анстера» вернуть деньги за услуги клиники, но те ответили отказом. Тогда жительница Первоуральска обратилась в суд.
Первое заседание мы выиграли, они подали апелляцию, экспертизу за свой счет сделали за 40 с лишним тысяч рублей. Их экспертиза опять же установила, что птица была больна, когда мы ее покупали. Апелляцию мы тоже выиграли, говорит Елена.
С ее слов, даже после получения исполнительного листа владельцы «Анстера» отказываются возвращать деньги. Они подали еще одну апелляцию в Челябинский суд, о чем женщина узнала совершенно случайно. Очередное разбирательство назначено на середину февраля.
Я исполнительный лист отвезла в банк, где у них открыт счет. Тишина. Через месяц позвонила в банк, мне ответили, что счет был закрыт. То есть на момент подачи исполнительного листа счет уже был закрыт. Они уже столько денег потратили на всякие экспертизы и юриста, но не готовы исполнить обязательства по исполнительному листу. Но я не унываю, будем бороться дальше!сказала TagilCity.ru покупательница.
Редакция TagilCity.ru связалась с сотрудниками магазина «Анстер» в Первоуральске. Территориальный менеджер компании подтвердила данный случай и попросила связаться с главным офисом группы компании ООО «Анстер». На момент публикации ответа от руководителей организации получить не удалось. Будет направлен официальный запрос.