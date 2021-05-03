Взорвавшийся бензовоз и яйцо с патриархом в пруду. Итоги дня в Свердловской области

Взорвавшийся бензовоз и яйцо с патриархом в пруду. Итоги дня в Свердловской области
Взорвавшийся бензовоз и яйцо с патриархом в пруду. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 20:38ОбществоФото: Е1
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 3 мая.

Патологоанатом рассказал о мошенничестве заместителя начальника свердловского Бюро судмедэкспертизы Екатеринбурга, который теперь предстанет перед судом за взяточничество. Чиновник был пойман с поличным, меченые купюры на сумму 100 тысяч рублей конфискованы. По версии следствия, подозреваемый дал поручение провести патологоанатому служебную проверку по оказанию коммерческих услуг в морге. Последний, в свою очередь, обратился в ФСБ. Он все равно лишился работы, несмотря на успешную операцию, однако не сожалеет о том, что сделал. По его словам, он платил «дань» с 2010 года.

Уличный художник Макс Кадников в пасхальную ночь запустил в плавание арт-объект в Городской пруд в Екатеринбурге: яйцо с портретом патриарха Кирилла. Однако в Московской патриархии ответили, что такой «перфоманс» не заслуживает внимания.

Еще 111 случаев коронавируса выявлено за сутки в Свердловской области. Всего за время пандемии зарегистрировано 86 495 заболевших. Отмечается, что 223 человека находятся в медучреждениях в тяжелом состоянии, а 86 из них подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких. 120 пациентов были выписаны по выздоровлению со 2 по 3 мая, таким образом число выздоровевших достигло 80 203 жителей региона. Также девять свердловчан скончались от инфекции за сутки, всего зарегистрировано 3 134 летальных случаев.

В сторону Екатеринбурга образовалась пробка из-за того, что бензовоз и два грузовика загорелись на Тюменской трассе. Также очевидцы сообщали о прогремевших взрывах. ДТП произошло около 18.35 между тремя грузовыми автомобилями. В одной из фур перевозился опасный груз — алюминиевая пудра, он был потушен. На месте работают сотрудники МЧС и спецтехника, площадь возгорания — 50 квадратных метров.

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