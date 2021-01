Много ДТП и бесплатные аборты. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 4 января.

Правоохранительные органы Нижнего Тагила устанавливают личность пожилой женщины, которая скончалась при неизвестных обстоятельствах. На вид ей около 70 лет, признаков криминала не наблюдается. С собой у пенсионерки были ключи от дома, гранатовый сок и банан, одета она была в короткий пуховик. Отмечается, что лицо погибшей погрызли собаки. В Нижнем Тагиле полицейские устанавливают личность погибшей пожилой женщины Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев подписал постановление о бесплатном лечении граждан на 2021–2023 годы. В перечень 22 заболеваний, при которых жители области будут получать бесплатное лечение, входят аборты, а также беременность, роды и послеродовой период. Средства на лечение будут поступать из ОМС и областного бюджета. В 2021 году на реализацию программы планируется потратить 84,7 миллиарда рублей. В Свердловской области продолжат бесплатно делать аборты В Краснотурьинске компания подростков решила сократить путь и спрыгнуть с лестницы. В результате они два раза сломали потолок предприятия питания в местном торговом центе. По словам одного из мальчиков, за причиненный вред ему нужно выплатить 50 тысяч рублей. Решили сократить путь: в Краснотурьинске подростки дважды сломали потолок в ТЦ За сегодняшний день на территории Свердловской области произошло четыре ДТП. В Новоуральске водитель на большой скорости, двигаясь на красный сигнал светофора, въехал в стену здания, а затем скрылся с места ДТП. В Нижнем Тагиле в аварии пострадали два человека. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой машиной. В другом ДТП женщина-водитель, направляясь со стороны центра города на ГГМ, не справилась с управлением. Транспортное средство занесло на трамвайные пути. Также под Нижним Тагилом в ДТП пострадали две иномарки и КАМАЗ. В Нижнем Тагиле на ГГМ автомобиль столкнулся с другим и вылетел на трамвайные пути Под Нижним Тагилом произошло ДТП с участием КАМАЗа и двух иномарок

