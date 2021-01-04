Много ДТП и бесплатные аборты. Итоги дня в Свердловской области

За сегодняшний день на территории Свердловской области произошло четыре ДТП. В Новоуральске водитель на большой скорости, двигаясь на красный сигнал светофора, въехал в стену здания, а затем скрылся с места ДТП. В Нижнем Тагиле в аварии пострадали два человека. Водитель автомобиля «ВАЗ-2114» не справился с управлением и выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с другой машиной. В другом ДТП женщина-водитель, направляясь со стороны центра города на ГГМ, не справилась с управлением. Транспортное средство занесло на трамвайные пути. Также под Нижним Тагилом в ДТП пострадали две иномарки и КАМАЗ.