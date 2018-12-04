Столовые 12 школ и 3 детсадов проверены специалистами мэрии Нижнего Тагила
Сегодня, 19:31ОбществоФото: pixabay.com
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С 1 сентября 2018 года специалисты управления образования, промышленной политики и развития предпринимательства Нижнего Тагила проверили столовые 12 общеобразовательных и 3 дошкольных учреждений.
Сюжеты: Нижний Тагил
По итогам мониторинга выявлено, что в столовых нижнетагильских школ и детсадов осуществляется надлежащее исполнение СанПиНов. На предприятиях контролируют качество продуктов питания, ведут журналы бракеражей. Ведется ежедневная проверка блюд медработником, членами школьного родительского совета и специалистом по организации питания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.
Незначительные замечания были вынесены за ведение производственной документации.
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