Столовые 12 школ и 3 детсадов проверены специалистами мэрии Нижнего Тагила

По итогам мониторинга выявлено, что в столовых нижнетагильских школ и детсадов осуществляется надлежащее исполнение СанПиНов. На предприятиях контролируют качество продуктов питания, ведут журналы бракеражей. Ведется ежедневная проверка блюд медработником, членами школьного родительского совета и специалистом по организации питания, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила.