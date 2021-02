В Нижнем Тагиле счетная палата РФ проведет проверку на УВЗ

Счетная палата России в 2021 году проведет проверку на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле.

Предприятие находится в списке контрольных, экспертно-аналитических и других мероприятий, который опубликован на сайте ведомства. Дата проведения проверки пока неизвестна. В документе указано, что аудиторы будут оценивать эффективность расходования средств из федерального бюджета. Они были направлены на развитие обороннопромышленного комплекса, который обеспечивает выпуск бронетанкового вооружения и техники. Напомним, по сообщения СМИ в 2020 году на «Уралвагонзаводе» в Нижнем Тагиле объем продаж снизился на 28,7%. СМИ: на УВЗ в 2020 году произошло рекордное падение производства

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter