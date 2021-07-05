Прокуратура проводит проверку из-за подтопления участков и домов в ГГО

В связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в селе Николо-Павловское, а также имеющейся угрозой подтопления в деревне Соседкова и селе Краснополье Горноуральского городского округа организована прокурорская проверка.

По поручению прокурора Свердловской области Бориса Крылова органами прокуратуры организована проверка в связи с подтоплением земельных участков и частных жилых домов, размытием дорог в селе Николо-Павловское, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области. Мобильная приемная прокуратуры работает в пострадавшем населенном пункте. В результате сложных метеорологических явлений 3–4 июля, резкого поднятия уровня воды, прорыва плотины произошло подтопление около 74 придомовых участков, 20 жилых домов в селе Николо-Павловское. После прохождения селевого потока подмыто дорожное полотно на 3 километрах автомобильной дороги Николо-Павловское — Алапаевск с образованием трещин. В селах Николо-Павловское и Краснополье органами местного самоуправления развернуты пункты временного сбора людей, с обеспечением пострадавших горячим питанием и вещами первой необходимости. Принимаются меры по обеспечению жителей села Николо-Павловское питьевой водой. Водоснабжение в селе Краснополье и деревне Соседкова не нарушено. Кроме того, прорабатываются мероприятия по размещению пострадавших граждан в гостинице «Старатель» в поселке Старатель Нижнего Тагила. Организовано дежурство медицинских работников, на месте работает психолог ГУ МЧС России по Свердловской области. Прокуратурой области организована проверка исполнения законодательства о защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации природного характера. По результатам надзорных мероприятий при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования. Напомним, с 5 июля 2021 года объявлен режим ЧС в Горноуральском городском округе. Режим будет действовать в сёлах Николо-Павловское, Краснополье и в деревне Соседкова, которые пострадали от дождевого паводка 3–4 июля больше других. Режим чрезвычайной ситуации объявили власти ГГО из-за затоплений после ливня

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