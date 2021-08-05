Самоубийство студента и увольнения из прокуратуры. Итоги дня в Свердловской области

Самоубийство студента и увольнения из прокуратуры. Итоги дня в Свердловской области
Самоубийство студента и увольнения из прокуратуры. Итоги дня в Свердловской области
Сегодня, 19:59ОбществоФото: Яндекс.Карты
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 5 августа.

За смерть 35-летнего мужчины заплатит родственникам 400 тысяч рублей больница в Екатеринбурге. В 2018 году он начал быстро худеть, однако никакие боли его не мучили, а анализы не выявили серьезных нарушений. Затем свердловчанин был госпитализирован, медики провели ему лапароскопию и должны были выписать через четыре дня. После этого пациент жаловался на сильные боли и стал чувствовать себя хуже. Ему сделали новую операцию, при этом выяснилось, что внутренние швы разошлись, а еда поступала в брюшную полость. Из-за этого у погибшего начался сепсис. Родственники в суде смогли доказать вину медиков.

17-летний студент колледжа прикладного искусства и дизайна покончил с собой в Нижнем Тагиле. Труп обнаружила мать в квартире на улице Свердлова. Накануне у него не было конфликтов с ней, молодой человек воспитывался в неполной семье. На месте происшествия работали правоохранительные органы, однако официальных комментариев пока нет.

В прокуратуре Свердловской области опровергли информацию об увольнении из ведомства около 60 сотрудников. О том, что специалисты не согласны с новыми условиями труда, и должны выполнять за неделю работу, на которую раньше давалось месяц, сообщили СМИ. За допущенные ошибки сотрудники прокуратуры несут ответственность, вплоть до уголовной. Однако в пресс-службе ведомства заявили, что эта информация недостоверна, а коллектив стабилен. На смену сотрудникам, уходящим в отставку, приходят молодые специалисты.

Вынести исправительные колонии в Тайгу и Сибирь за пределы Нижнего Тагила предложил начальник городского отдела полиции полковник Ибрагим Абдулкадыров. Речь идет о колонии № 5, где находятся преступники за распространение наркотических и психотропных веществ, и лечебно-исправительном учреждении № 51, в котором отбывают срок больные туберкулезом и пневмонией, но имеют возможность выезжать оттуда. Однако в ГУФСИН не планов по переносу ИК из Нижнего Тагила. Там считают это невозможным, нецелесообразным и затратным мероприятием.

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