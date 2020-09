Рекорд по смертности и проблемы ГИБДД. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 5 сентября.

Свердловская область в июле 2020 года побила рекорд по смертности. Число умерших на 50% превысило показатели 2019 года. В июле прошлого года скончались 4819 человек, а за тот же период этого года 7014. От COVID-19 умерли 309 человек в июне, и 65 заразившихся коронавирусом ушли из жизни не от самой болезни, а от возникших осложнений. Свердловская область побила рекорд по смертности населения в июле За прошедшие сутки в Свердловской области выявили 119 случаев заражения COVID-19, пять человек скончались. По данным оперштаба, больше всего случаев в Екатерибурге — 54 человека. Общее количество подтвержденных случаев за все время пандемии 25 910 человек в Свердловской области, из них выписано 20 244 человека, 475 человек скончались от болезни. В Нижнем Тагиле за сутки подтвердили коронавирус у 18 тагильчан. В общей сложности в Нижнем Тагиле зафиксировано 1597 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В Свердловской области подтверждено 119 случаев заболевания коронавирусом В Екатеринбурге из-за технического сбоя была приостановлена работа отделения ГИБДД. Представители инспекции сообщили о том, что прием граждан не ведется до устранения технических неполадок. В Екатеринбурге из-за технического сбоя временно пришлось закрыть подразделение ГИБДД В Екатеринбурге создали петицию для сбора подписей в защиту дома детского писателя Владислава Крапивина от сноса. Автор петиции на change.org Александр Чистяков считает, что зданию требуется ремонт. Так же Александр опасается, что в будущем дом могут снести, чтобы построить на его месте многоэтажку. В Екатеринбурге пытаются спасти дом писателя Крапивина от сноса В Нижнем Тагиле провели реконструкцию мемориального комплекса «Руш». Средства выделили в рамках федеральной программы «Увековечивание памяти погибших при защите Отечества». На территории мемориала уложили новую плитку, облагородили территорию и разожгли Вечный огонь. Торжественное открытие провел депутат Госдумы от Нижнего Тагила Алексей Балыбердин. Под Нижним Тагилом после реконструкции открыли мемориальный комплекс «Руш»

