Рекорд по смертности и проблемы ГИБДД. Итоги дня в Свердловской области

Свердловская область в июле 2020 года побила рекорд по смертности. Число умерших на 50% превысило показатели 2019 года. В июле прошлого года скончались 4819 человек, а за тот же период этого года 7014. От COVID-19 умерли 309 человек в июне, и 65 заразившихся коронавирусом ушли из жизни не от самой болезни, а от возникших осложнений.