Свердловская область получит средства из федерального бюджета на развитие театров
В 2019 году из федерального бюджета Свердловской области выделят средства на реконструкцию и ремонт театров. Денежные средства будут задействованы на капремонт Новоуральского кукольного театра.
В Совете Федерации состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями детских театров РФ. От Свердловской области были представлены глава Минкультуры региона Светлана Учайкина, директор Нижнетагильского кукольного театра Татьяна Ткачева, директор театра кукол Екатеринбурга Петр Стражников и директор Новоуральского театра кукол Алексей Булдаков.
Свердловские театры кукол регулярно номинируются на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреатами учреждения становились 42 раза. Руководители кукольных театров отмечают рост посещаемости в связи с предоставлением финансовой поддержки из федеральной казны. Об этом на встрече сказала глава Минкультуры региона Светлана Учайкина.
В 2018 году объем субсидий из федерального бюджета на реконструкцию и развитие театров составил 23,4 млн рублей, информирует департамент информполитики Свердловской области.
Сделать TagilCity.ru основным источником в Яндекс.Новости