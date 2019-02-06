Свердловская область получит средства из федерального бюджета на развитие театров

В Совете Федерации состоялась встреча председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с руководителями детских театров РФ. От Свердловской области были представлены глава Минкультуры региона Светлана Учайкина, директор Нижнетагильского кукольного театра Татьяна Ткачева, директор театра кукол Екатеринбурга Петр Стражников и директор Новоуральского театра кукол Алексей Булдаков.

Свердловские театры кукол регулярно номинируются на соискание Национальной театральной премии «Золотая Маска», лауреатами учреждения становились 42 раза. Руководители кукольных театров отмечают рост посещаемости в связи с предоставлением финансовой поддержки из федеральной казны. Об этом на встрече сказала глава Минкультуры региона Светлана Учайкина.