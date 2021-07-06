Гибкое производство стало основной темой форума «ИННОПРОМ-2021» в Екатеринбурге

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, на сегодняшний день гибкость является одним из ключевых условий эффективного производства. Это дает возможность минимизировать риски и снизить ущерб.
Речь идет о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, которые основаны на широком использовании цифровых технологий,отметил Мишустин.
На вопрос, какую роль торгово-промышленная палата России выполняет в развитии цифровой экономики и новых технологий, ее президент Сергей Катырин ответил, что было организовано цифровое общение. Теперь планируется для предпринимателей обеспечить услуги, которые осуществляет торгово-промышленная палата, в цифровом и дистанционном виде, сообщает РБК.
Мы создали совет по цифровой экономике во главе с предпринимателями, которые этой темой занимаются, и постарались туда пригласить ведущие компании. Мы активно учувствовали в формировании нормативно-правовой базы,подчеркнул Сергей Катырин.
В 2021 году на форум приехали представители 30 стран. Вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин рассказал, что «ИННОПРОМ» традиционно остается международной площадкой.
Отрадно, что в этом году, несмотря на все известные сложности, страной-партнером стала Италия. Для нас чрезвычайно важно, что проходит российско-итальянский промышленный форму в рамках «ИННОПРОМА»,рассказал Дмитрий Курочник.
Напомним, мероприятие «ИННОПРОМ-2021» состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля 2021 года. От Нижнего Тагила примут участие «Тагильский поднос», «Сувениры из Нижнего Тагила», ИП Васильев А. В. (камнерезные и ювелирные изделия), мастер-керамист Прошко Елена Викторовна и мастер лаковой росписи Парышева Светлана Борисовна.