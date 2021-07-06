Гибкое производство стало основной темой форума «ИННОПРОМ-2021» в Екатеринбурге

Одиннадцатая промышленная выставка «ИННОПРОМ-2021» проходит в Екатеринбурге. В текущем году на ней представлено свыше 600 компаний из 30 стран. Основной темой форума стало гибкое производство.

По словам председателя правительства РФ Михаила Мишустина, на сегодняшний день гибкость является одним из ключевых условий эффективного производства. Это дает возможность минимизировать риски и снизить ущерб. Речь идет о принципиально новом формате организации промышленных мощностей, которые основаны на широком использовании цифровых технологий,отметил Мишустин. На вопрос, какую роль торгово-промышленная палата России выполняет в развитии цифровой экономики и новых технологий, ее президент Сергей Катырин ответил, что было организовано цифровое общение. Теперь планируется для предпринимателей обеспечить услуги, которые осуществляет торгово-промышленная палата, в цифровом и дистанционном виде, сообщает РБК. Мы создали совет по цифровой экономике во главе с предпринимателями, которые этой темой занимаются, и постарались туда пригласить ведущие компании. Мы активно учувствовали в формировании нормативно-правовой базы,подчеркнул Сергей Катырин. В 2021 году на форум приехали представители 30 стран. Вице-президент торгово-промышленной палаты РФ Дмитрий Курочкин рассказал, что «ИННОПРОМ» традиционно остается международной площадкой. Отрадно, что в этом году, несмотря на все известные сложности, страной-партнером стала Италия. Для нас чрезвычайно важно, что проходит российско-итальянский промышленный форму в рамках «ИННОПРОМА»,рассказал Дмитрий Курочник. Напомним, мероприятие «ИННОПРОМ-2021» состоится в «Екатеринбург-ЭКСПО» с 5 по 8 июля 2021 года. От Нижнего Тагила примут участие «Тагильский поднос», «Сувениры из Нижнего Тагила», ИП Васильев А. В. (камнерезные и ювелирные изделия), мастер-керамист Прошко Елена Викторовна и мастер лаковой росписи Парышева Светлана Борисовна. Работы тагильских ремесленников будут представлены на выставке «ИННОПРОМ-2021»

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