Пролежавшую неделю с трупом сестры свердловчанку перевезли в пансионат

Социальные работники в Екатеринбурге все-таки упросили одинокую пенсионерку доверить им заботу о себе. Дело в том, что жительница дома № 8а по Переходному переулку больше не может себя обслуживать самостоятельно. Ноги больные, а в памяти случаются провалы. Женщине за 80 лет.
Свердловчанка проживала со своей старшей сестрой. Когда та умерла, она даже не смогла встать с кровати. Неладное заподозрили соседи, которые почувствовали неприятный запах. Они вызвали участкового и слесаря, чтобы открыли дверь. Пенсионерку привели в чувство, а тело сестры увезли.
Уехать из дома бабушка сначала отказывалась. Уговорить ее на переезд социальным работникам стоило немалых усилий. Свое согласие горожанка дала только утром 7 февраля, когда ей привезли горячий обед и помогли найти документы, которые она не могла отыскать.
В доме престарелых бабушке гарантируют круглосуточный уход и заботу, отмечает «Уральский меридиан». Она села в машину и вместе с социальными работниками переехала на новое место жительства.