Пролежавшую неделю с трупом сестры свердловчанку перевезли в пансионат

Потерявшую сестру пенсионерку из Екатеринбурга забрали в пансионат

Пенсионерку из Екатеринбурга, которая неделю пролежала с трупом свой сестры в одной квартире, перевезут в частный пансионат. Решение об этом принято на уровне регионального министерства социальной политики.

Социальные работники в Екатеринбурге все-таки упросили одинокую пенсионерку доверить им заботу о себе. Дело в том, что жительница дома № 8а по Переходному переулку больше не может себя обслуживать самостоятельно. Ноги больные, а в памяти случаются провалы. Женщине за 80 лет. Свердловчанка проживала со своей старшей сестрой. Когда та умерла, она даже не смогла встать с кровати. Неладное заподозрили соседи, которые почувствовали неприятный запах. Они вызвали участкового и слесаря, чтобы открыли дверь. Пенсионерку привели в чувство, а тело сестры увезли. Уехать из дома бабушка сначала отказывалась. Уговорить ее на переезд социальным работникам стоило немалых усилий. Свое согласие горожанка дала только утром 7 февраля, когда ей привезли горячий обед и помогли найти документы, которые она не могла отыскать. В доме престарелых бабушке гарантируют круглосуточный уход и заботу, отмечает «Уральский меридиан». Она села в машину и вместе с социальными работниками переехала на новое место жительства.

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