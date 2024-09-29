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Posted 29 сентября, 06:47

Published 29 сентября, 06:47

Modified 29 сентября, 06:49

Updated 29 сентября, 06:49

Житель Екатеринбурга хотел избавиться от дела за 2,5 млн и попался

Житель Екатеринбурга хотел избавиться от дела за 2,5 млн и попался

29 сентября 2024, 06:47
Фото: 1MI
Сотрудники ФСБ задержали жителя Екатеринбурга, который дал взятку более двух миллионов рублей сотрудникам правоохранительных органов.

По словам очевидца, екатеринбуржец дал взятку через посредника, чтобы избежать привлечения к уголовной ответственности.

При этом в настоящий момент точно неизвестно, кому были предназначены денежные средства — сотрудникам полиции или СК, пишет Ура.ру.

Сообщается, что мужчина находится под подпиской о невыезде. В отношении него возбудили дело за взяточничество.

Напомним, 18 сентября 2024 года был задержан глава Артемовского по подозрению в коррупционной деятельности.

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#Елизавета Зиборова#Полиция#Деньги#Уголовное дело#Криминал#Задержанный#Взятка#ЧП#Правоохранители#18+#Екатеринбург
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