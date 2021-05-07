Количество и качество строящегося жилья определено в Свердловской области

Результаты гласят, что на апрель 2021 года в регионе насчитывается 237 строящихся домов. Больше всего домов возводятся в Екатеринбурге — 195 домов (90,8% совокупной площади жилых единиц). Второе место — Верхняя Пышма, там 27 строящихся домов и 6,2% совокупной площади жилых единиц. По четыре дома возводятся в Первоуральске и Лесном, и по одному дому в Нижнем Тагиле, Белоярском, Березовском, Заречном, Среднеуральске, Реже и Дегтярске.