Количество и качество строящегося жилья определено в Свердловской области

Количество и качество строящегося жилья определено в Свердловской области
Количество и качество строящегося жилья определено в Свердловской области
Сегодня, 15:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Стало известно, какое количество домов строится в Свердловской области, а также из каких материалов. Соответствующий анализ провел Институт развития строительной компании.

Результаты гласят, что на апрель 2021 года в регионе насчитывается 237 строящихся домов. Больше всего домов возводятся в Екатеринбурге — 195 домов (90,8% совокупной площади жилых единиц). Второе место — Верхняя Пышма, там 27 строящихся домов и 6,2% совокупной площади жилых единиц. По четыре дома возводятся в Первоуральске и Лесном, и по одному дому в Нижнем Тагиле, Белоярском, Березовском, Заречном, Среднеуральске, Реже и Дегтярске.

Предполагается, что до конца текущего года застройщики введут в эксплуатацию 86 домов, это 1 087 675 м² жилья. Также 90 домов запланированы на сдачу в 2022 году, и 44 дома — в 2023 году.

Отмечается, что из 237 строящихся домов 13 являются кирпичными. Наиболее часто для строительства домов в Свердловской области используется монолит-кирпич. Из него возводят 80,6% от всех домов. На данный момент блочными является 14 строящихся домов, 13 — панельные и 6 — монолитные.

Напомним, в конце марта стало известно, что в Свердловской области уже в 2021 году территории могут появиться проекты комплексного развития и улучшения.

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