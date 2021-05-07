Количество и качество строящегося жилья определено в Свердловской области

Результаты гласят, что на апрель 2021 года в регионе насчитывается 237 строящихся домов. Больше всего домов возводятся в Екатеринбурге — 195 домов (90,8% совокупной площади жилых единиц). Второе место — Верхняя Пышма, там 27 строящихся домов и 6,2% совокупной площади жилых единиц. По четыре дома возводятся в Первоуральске и Лесном, и по одному дому в Нижнем Тагиле, Белоярском, Березовском, Заречном, Среднеуральске, Реже и Дегтярске.
Предполагается, что до конца текущего года застройщики введут в эксплуатацию 86 домов, это 1 087 675 м² жилья. Также 90 домов запланированы на сдачу в 2022 году, и 44 дома — в 2023 году.
Отмечается, что из 237 строящихся домов 13 являются кирпичными. Наиболее часто для строительства домов в Свердловской области используется монолит-кирпич. Из него возводят 80,6% от всех домов. На данный момент блочными является 14 строящихся домов, 13 — панельные и 6 — монолитные.
Напомним, в конце марта стало известно, что в Свердловской области уже в 2021 году территории могут появиться проекты комплексного развития и улучшения.