Дело обманщицы-турагента возвращено в полицию после жалоб тагильчан в прокуратуру

Дело обманщицы-турагента возвращено в полицию после жалоб тагильчан в прокуратуру
Дело обманщицы-турагента возвращено в полицию после жалоб тагильчан в прокуратуру
Сегодня, 21:04ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
Дело мошенницы-турагента Оксаны Забавиной, обманувшей десятки тагильчан, возвращено следователю в полицию после коллективной жалобы в прокуратуру. Сама обманщица скрывается в Санкт-Петербурге.

Сегодня, 6 октября, нам написал следователь, что ему вернули дело на доработку. Есть шансы, что уголовное дело все-таки будет заведено, рассказала редакции TagilCity.ru одна из пострадавших тагильчанок Юлия.

Она отметила, что следователь объяснил, что на это дается 30 суток.

Напомним, 14 жителей Нижнего Тагила подали коллективную жалобу в прокуратуру после того, как в полиции отказались заводить уголовное дело в отношении турагента Оксаны Забавиной. От действий мошенницы пострадали несколько десятков человек. Женщина лишила их денег и отдыха, печатала поддельные билеты, а затем перестала выходить на связь и скрылась в Санкт-Петербурге. Часть денег пострадавшим возвратил супруг Забавиной, но только некоторым из них.

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ЭксклюзивНижний Тагил
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