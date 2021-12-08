Суд оправдал екатеринбурженку за покупку польских антидепрессантов

Суд оправдал екатеринбурженку за покупку польских антидепрессантов
Суд оправдал екатеринбурженку за покупку польских антидепрессантов
Сегодня, 13:51ОбществоФото: 1MI
Уголовное преследование екатеринбурженки Дарьи Беляевой, которая обвинялась в приобретении и контрабанде наркотиков после покупки антидепрессантов в Польше, прекращено.

Девушка весной 2019 года заказала антидепрессант в Польше. Во время получения покупки она была задержана. При этом в списке наркотических средств препарат не числится. Несмотря на это девушке грозило до 20 лет колонии.

О том, что уголовное преследование прекратили сообщила адвокат девушки Ирина Ручко, пишет Е1. В постановлении суда говорится, что с девушки не только сняты обвинения, но и признано право на реабилитацию. Девушке также разъяснят порядок возмещения вреда за уголовное преследование. Но расследование продолжится.

Судебные разбирательства по делу длились более года. В марте 2020 года в силу вступил закон, разрешающий тяжелым пациентам принимать препараты, у которых нет регистрации в России.

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