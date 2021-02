Трусы на швабре и ершик для унитаза: в Екатеринбурге признали новый агитматериал

В Екатеринбурга судья назвала агитационным материалом трусы и ершик, с которыми подсудимый пришел на несанкционированный митинг.

Суд Верх-Исетского района Екатеринбурга установил, что 31 января 2021 года житель Екатеринбурга Александр Лобов принимал участие в несанкционированном массовом мероприятии, пишет Ура.ру. Судья задала вопрос, для чего подсудимый в указанный день явился на место несанкционированного митинга, с «агитационным материалом в виде ершика, на котором находились мужские трусы». Александр Лобов заявил, что не считает данные предметы агитационным материалом. Свой визит на митинг он объяснил тем, что поддерживал мнения тех, кто собрался. Так же он добавил, что по его мнению, ершик, трусы и швабра не являются агитационным материалом, даже если их соединить вместе. Суд признал мужчину виновным и назначил ему административное наказание в виде 30 часов обязательных работ. Напомним, 1 февраля суд арестовал на 30 суток Сергея Тиунова, который выдвигался на конкурс по выбору главы Екатеринбурга. Его обвинили по статье 20.2 КоАП (Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования). Суд арестовал кандидата на пост мэра Екатеринбурга из-за участия в незаконном митинге

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter