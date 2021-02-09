Трусы на швабре и ершик для унитаза: в Екатеринбурге признали новый агитматериал

Александр Лобов заявил, что не считает данные предметы агитационным материалом. Свой визит на митинг он объяснил тем, что поддерживал мнения тех, кто собрался. Так же он добавил, что по его мнению, ершик, трусы и швабра не являются агитационным материалом, даже если их соединить вместе.