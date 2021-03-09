«Тушенка» из трупа и пойманный живодер. Итоги дня в Свердловской области

«Тушенка» из трупа и пойманный живодер. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 20:13ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 9 марта.

Сотни военных из Свердловской области отправят в Нагорный Карабах в качестве миротворцев. По словам одного из военнослужащих части 61 423 в Екатеринбурге, им угрожали увольнением по статье за отказ. С 20 по 30 марта планируется отправить за границу около 500 контрактников. В Нагорном Карабахе режим прекращения огня действует с 10 ноября 2020 года. Президенты России, Армении и Азербайджана объявили об остановке боевых действий. Сейчас российские миротворцы ведут круглосуточное наблюдение, кроме того их привлекают к восстановлению социально-значимых объектов и разминированию территории.

Безработный рецидивист, которого подозревают в расстреле собаки под Алапаевском 7 марта, был задержан. Мужчина ранее был судим четыре раза. Дома у него полицейские изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра и отправили его на экспертизу. По словам подозреваемого, он недавно нашел оружие в лесу. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений и незаконное хранение оружия. 8 марта собаку с перебитыми лапами удалось отыскать под вагоном железных дорог. Животное увезли в клинику.

Автомеханик из Екатеринбурга убил и расчленил товарища на рабочем месте. В ночь со 2 на 3 марта после смены мужчины выпивали алкоголь и между ними произошла ссора из-за якобы украденных денег. Отмечается, что оба они ранее были судимы. По словам обвиняемого, его собутыльник взял нож и ему пришлось обороняться. В ходе драки он задушил товарища. На следующий день автослесарь вернулся на работу и спрятал труп за шинами, но тело начало пахнуть. Тогда мужчина решил избавиться от останков. Топором он отрубил голову и конечности жертвы, засунул в мешки и выкинул. Так как туловище не вошло, обвиняемый решил отварить его до состояния «тушенки», а потом вылить в канализацию. Несмотря на то, что он варил часть тела погибшего целые сутки, ему не удалось этого сделать. Об исчезновении убитого сообщила в полицию его сожительница. Силовики нашли обвиняемого, он признался во всем и показал, куда спрятал отрубленные части тела. Сейчас мужчина отправлен его в СИЗО на два месяца, в отношении него завели уголовное дело за убийство.

На перекрестке проспектов Ленина и Мира в Нижнем Тагиле водители двух иномарок не предоставили преимущество трамваю, который ехал на зеленый сигнал светофора. В результате трамвай врезался в автомобили и растолкал их по сторонам. Третьей машине удалось избежать столкновения. В аварии пострадавших нет, все водители на момент ДТП были трезвыми трезвыми.

Материалы по теме:
Свердловская областьитогиновостиитоги дня
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы