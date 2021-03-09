«Тушенка» из трупа и пойманный живодер. Итоги дня в Свердловской области

Сотни военных из Свердловской области отправят в Нагорный Карабах в качестве миротворцев. По словам одного из военнослужащих части 61 423 в Екатеринбурге, им угрожали увольнением по статье за отказ. С 20 по 30 марта планируется отправить за границу около 500 контрактников. В Нагорном Карабахе режим прекращения огня действует с 10 ноября 2020 года. Президенты России, Армении и Азербайджана объявили об остановке боевых действий. Сейчас российские миротворцы ведут круглосуточное наблюдение, кроме того их привлекают к восстановлению социально-значимых объектов и разминированию территории.
Безработный рецидивист, которого подозревают в расстреле собаки под Алапаевском 7 марта, был задержан. Мужчина ранее был судим четыре раза. Дома у него полицейские изъяли незарегистрированное гладкоствольное ружье ИЖ 12-го калибра и отправили его на экспертизу. По словам подозреваемого, он недавно нашел оружие в лесу. В отношении задержанного возбуждены уголовные дела за жестокое обращение с животными из хулиганских побуждений и незаконное хранение оружия. 8 марта собаку с перебитыми лапами удалось отыскать под вагоном железных дорог. Животное увезли в клинику.
Автомеханик из Екатеринбурга убил и расчленил товарища на рабочем месте. В ночь со 2 на 3 марта после смены мужчины выпивали алкоголь и между ними произошла ссора из-за якобы украденных денег. Отмечается, что оба они ранее были судимы. По словам обвиняемого, его собутыльник взял нож и ему пришлось обороняться. В ходе драки он задушил товарища. На следующий день автослесарь вернулся на работу и спрятал труп за шинами, но тело начало пахнуть. Тогда мужчина решил избавиться от останков. Топором он отрубил голову и конечности жертвы, засунул в мешки и выкинул. Так как туловище не вошло, обвиняемый решил отварить его до состояния «тушенки», а потом вылить в канализацию. Несмотря на то, что он варил часть тела погибшего целые сутки, ему не удалось этого сделать. Об исчезновении убитого сообщила в полицию его сожительница. Силовики нашли обвиняемого, он признался во всем и показал, куда спрятал отрубленные части тела. Сейчас мужчина отправлен его в СИЗО на два месяца, в отношении него завели уголовное дело за убийство.
На перекрестке проспектов Ленина и Мира в Нижнем Тагиле водители двух иномарок не предоставили преимущество трамваю, который ехал на зеленый сигнал светофора. В результате трамвай врезался в автомобили и растолкал их по сторонам. Третьей машине удалось избежать столкновения. В аварии пострадавших нет, все водители на момент ДТП были трезвыми трезвыми.