«Тушенка» из трупа и пойманный живодер. Итоги дня в Свердловской области

Автомеханик из Екатеринбурга убил и расчленил товарища на рабочем месте. В ночь со 2 на 3 марта после смены мужчины выпивали алкоголь и между ними произошла ссора из-за якобы украденных денег. Отмечается, что оба они ранее были судимы. По словам обвиняемого, его собутыльник взял нож и ему пришлось обороняться. В ходе драки он задушил товарища. На следующий день автослесарь вернулся на работу и спрятал труп за шинами, но тело начало пахнуть. Тогда мужчина решил избавиться от останков. Топором он отрубил голову и конечности жертвы, засунул в мешки и выкинул. Так как туловище не вошло, обвиняемый решил отварить его до состояния «тушенки», а потом вылить в канализацию. Несмотря на то, что он варил часть тела погибшего целые сутки, ему не удалось этого сделать. Об исчезновении убитого сообщила в полицию его сожительница. Силовики нашли обвиняемого, он признался во всем и показал, куда спрятал отрубленные части тела. Сейчас мужчина отправлен его в СИЗО на два месяца, в отношении него завели уголовное дело за убийство.