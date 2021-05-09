Конфликт в детсаду и недоплаты продавцам. Итоги дня в Свердловской области

Менее 100 случаев COVID-19 выявлено в Свердловской области за сутки. В общей сложности — 99 заболевших человека в регионе в период с 8 по 9 мая. Больше всего случаев диагностировано у жителей Екатеринбурга — 50. Всего на территории области зафиксировано 87 105 случаев заражения коронавирусом. 246 пациентов находятся в тяжелом состоянии, из них 95 подключены к аппаратам ИВЛ. За сутки из больниц Свердловской области выписаны 121 человек, таким образом, выздоровело 80 876 пациентов. 8 человек скончались за прошедших день. Всего от инфекции умерли 3 190 свердловчан.
В Нижнем Тагиле конфликт между педагогами, родителями и руководством детского сада № 124 дошел до того, что были поданы заявления в полицию. По словам одной из родительниц, проблемы начались после того, как было назначено новое руководство, а прежнюю заведующую уволили без объяснения причин. Теперь новый руководитель некорректно общается как с персоналом, так и с родителями. 27 апреля воспитатели подписали докладную записку о событиях, происходящих в детском саду. Они отвезли ее в управление образования Нижнего Тагила. После этого, рассказала собеседница, руководство детсада подало заявление в полицию на воспитателей за клевету.
71-летний рыбак из Екатеринбурга Алексей Мельников найден мертвым. Он утонул на Исетском озере. Ранее пенсионера больше двух недель разыскивали сотрудники полиции и поисковые отряды. Теперь по факту смерти Следственным комитетом проводится проверка. Телесных повреждений на теле обнаружено не было.
Еще один сотрудник сети «Мегамарт» из Екатеринбурга пожаловался на недоплату. По словам молодого человека, ситуация, которая происходит в Нижнем Тагиле, является абсолютно достоверной. Он отметил, что из магазина в Екатеринбурге уже шесть человек написали заявления на увольнение в связи с недоплатой. Молодой человек рассказал, что от директора и руководителей сотрудники узнали, что лишаются премий. Также екатеринбуржец отметил, что так получилось из-за того, что региональный управляющий Светлана Садовская решила перекрыть минуса ранее открытого магазина в ТЦ «Алатырь».