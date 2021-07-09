Экс-глава «Титановой долины» Артемий Кызласов приговорен к 10 годам строго режима

Экс-генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова признали виновным в получении и вымогательстве взятки. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей. Экс-заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорили к 8 годам колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей.