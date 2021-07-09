Экс-глава «Титановой долины» Артемий Кызласов приговорен к 10 годам строго режима

Экс-глава «Титановой долины» Артемий Кызласов приговорен к 10 годам строго режима
Экс-глава «Титановой долины» Артемий Кызласов приговорен к 10 годам строго режима
Сегодня, 14:35ОбществоФото: скриншот с видео
Сегодня 9 июля в Екатеринбурге завершился судебный процесс, на котором был вынесен приговор Артемию Кызласову, бывшему генеральному директору «Титановой долины».

В Октябрьском районном суде Екатеринбурга завершилось слушание дела против экс-главы «Титановой долины» Артемия Кызласова и его сообщника экс-замминистра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова, сообщает Е1.

Экс-генерального директора «Титановой долины» Артемия Кызласова признали виновным в получении и вымогательстве взятки. Его приговорили к 10 годам колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей. Экс-заместителя министра экономики Свердловской области Михаила Шилиманова признали виновным в посредничестве во взяточничестве и приговорили к 8 годам колонии строгого режима со штрафом 13 млн рублей.

Напомним, гособвинитель ранее потребовал назначить бывшему гендиректору «Титановой долины» Артемию Кызласову наказание в виде 14 лет колонии строгого режима и штрафа в размере 26 млн рублей. Для экс-замминистра экономики СО Михаила Шилиманова он запросил 14 лет колонии со штрафом 13 млн рублей.

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