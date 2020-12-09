Легковушка в дереве и дистант до конца года. Итоги дня в Свердловской области

Школьников с шестого по восьмой класс, а также 10-классников, не станут выводить с дистанта до предстоящего года. Как рассказал замгубернатора Свердловской области Павел Креков, заболеваемость коронавирусом среди детей старше 15 лет выросла сразу после того, как учащиеся девятых и 11-х классов вышли на очное обучение. Также свердловские власти пришли к выводу, что нецелесообразно выводить школьников с дистанта, поскольку скоро наступят каникулы.