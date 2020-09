В Москве суд вынес приговор в отношении брата свердловского депутата Андрея Альшевских, сообщает Ура.ру.

Брат депутата Владимир приговорен к четырем годам лишения свободы. Двое его подельников также осуждены на четыре года и четыре года и два месяца соответственно. Напомним, Владимир Альшевских был задержан по подозрению в хищении денег из банковских депозитариев в нескольких регионах страны. Сумма ущерба составила 2,6 млн долларов. Депутат Андрей Альшевских заявлял, что знает о задержании брата. По его словам, они не поддерживали общение в течение нескольких лет. Депутат Госдумы Андрей Альшевских прокомментировал арест своего старшего брата

