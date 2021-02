«Не митинг» за Путина и гроб в подарок. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 11 февраля.

В Екатеринбурге компания «Сима-ленд» не будет привлечена к ответственности за несанкционированное массовое мероприятие, так как проведенный флешмоб не попадает под действие закона № 54-ФЗ о митингах. В министерстве общественной безопасности уточнили, что такие мероприятия регулируются положением «Об обеспечении общественного порядка и общественной безопасности при проведении мероприятий с массовым пребыванием людей». Речь идёт об инциденте, который произошел 5 февраля, когда тысячи сотрудников организации собрались на улице в поддержу президента России Владимира Путина. Флешмоб сотрудников «Сима-ленда» в Екатеринбурге не признан незаконным В Свердловской области 13 февраля синоптики прогнозируют потепление. На юге Среднего Урала 13 февраля ожидается +3 градуса, однако в северных районах до -15 градусов. В ночь с 11 на 12 февраля местами в регионе возможны морозы до -42 градусов. Отмечается, что такой перепад температур уже не первый за зиму. В январе температура воздуха сначала была ниже среднестатистической нормы на 15 градусов, а затем превысила её на 13 градусов. В Свердловской области ожидается потепление до +3 градусов Доктором медицинских наук Высшей школы организации и управления здравоохранением Гузель Улумбекова рассказала о причинах повышения смертности в Свердловской области. По данным эксперта, в 2020 году рост количества летальных случаев в регионе составил 17%, по сравнению с данными 2019 года. Естественная убыль населения отмечена на уровне 24 тысяч жителей. По словам специалиста, к этому привела коронавирусная эпидемия, а также высокая загрузка системы здравоохранения. На Среднем Урале не хватало коек в медицинских учреждениях и врачей, из-за чего многие не успели получить необходимую помощь. Также доктор наук Улумбекова поделилась мнением, что жителям Екатеринбурга отменят масочный режим, когда COVID-вакцинация охватит 75% населения. «Многие не получили помощь»: эксперт назвала причины роста смертности на Урале Скандальный отец Сергий подарил свой гроб митрополиту Кириллу. Он рассказал своим адвокатам, что более не нуждается в нем, так как из-за нахождения за решеткой отсутствует возможность отпевания. Речь идет о гробе, который находится в келье Сергия на территории Среднеуральского женского монастыря. Он использовал его как журнальный стол — на гробе лежали книги и другая утварь экс-схиигумена. «Отпевание невозможно»: отец Сергий попросил передать свой гроб митрополиту Кириллу

