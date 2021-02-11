В США скончался основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт

О кончине основателя порноимперии сообщил журнал TMZ 10 февраля, со ссылкой на его родственников. В публикации сказано, что он умер от сердечной недостаточности.
В течение почти 50 лет Флинт был одним из лидеров в индустрии развлечений для взрослых. В 1974 году он основал журнал «Хастлер», который принес ему известность и богатство.
В 1978 году Флинта пытался убить серийный убийца Джозеф Пол Франклин. В результате стрельбы Ларри был парализован ниже пояса и прикован к инвалидному креслу.
Флинт был женат пять раз. В 1998 году он женился на своей нынешней жене Элизабет Берриос. У него пять дочерей и сын, а также много внуков и правнуков.
Напомним, 23 января в США на 88 году жизни скончался всемирно известный журналист Ларри Кинг.