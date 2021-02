В США скончался основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт

В США на 79 году жизни скончался основатель порножурнала Ларри Флинт.

О кончине основателя порноимперии сообщил журнал TMZ 10 февраля, со ссылкой на его родственников. В публикации сказано, что он умер от сердечной недостаточности. В течение почти 50 лет Флинт был одним из лидеров в индустрии развлечений для взрослых. В 1974 году он основал журнал «Хастлер», который принес ему известность и богатство. В 1978 году Флинта пытался убить серийный убийца Джозеф Пол Франклин. В результате стрельбы Ларри был парализован ниже пояса и прикован к инвалидному креслу. Флинт был женат пять раз. В 1998 году он женился на своей нынешней жене Элизабет Берриос. У него пять дочерей и сын, а также много внуков и правнуков. Напомним, 23 января в США на 88 году жизни скончался всемирно известный журналист Ларри Кинг. В США скончался телеведущий и журналист Ларри Кинг

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter