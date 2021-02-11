В США скончался основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт

В США скончался основатель порножурнала Hustler Ларри Флинт

Сегодня, 08:38ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В США на 79 году жизни скончался основатель порножурнала Ларри Флинт.

О кончине основателя порноимперии сообщил журнал TMZ 10 февраля, со ссылкой на его родственников. В публикации сказано, что он умер от сердечной недостаточности.

В течение почти 50 лет Флинт был одним из лидеров в индустрии развлечений для взрослых. В 1974 году он основал журнал «Хастлер», который принес ему известность и богатство.

В 1978 году Флинта пытался убить серийный убийца Джозеф Пол Франклин. В результате стрельбы Ларри был парализован ниже пояса и прикован к инвалидному креслу.

Флинт был женат пять раз. В 1998 году он женился на своей нынешней жене Элизабет Берриос. У него пять дочерей и сын, а также много внуков и правнуков.

Напомним, 23 января в США на 88 году жизни скончался всемирно известный журналист Ларри Кинг.

Related news:
смертьСШАжурналпорно
Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter
We in social networks

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы