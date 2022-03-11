Об опасных звонках о спецоперации на Украине предупредила ФСБ свердловчан

Об опасных звонках о спецоперации на Украине предупредила ФСБ свердловчан
Об опасных звонках о спецоперации на Украине предупредила ФСБ свердловчан
Сегодня, 19:11ОбществоФото: 1MI
Звонки и электронные письма начали поступать жителям Свердловской области. В них содержатся фейки об Украине и российской армии. Таким образом граждан пытаются настроить власти сообщили в УФСБ.

В ведомстве уточнили, что звонящие, как правило, представляются организацией помощи родственникам погибших, пишет Ура.ру.

С помощью сообщений, по мнению представителей ФСБ, свердловчанам могут внушить ложную информацию и агитировать выходить на протесты. В ведомстве советуют не верить незнакомым людям, которые говорят сомнительную информацию об Украине.

Ранее екатеринбуржцы уже заявляли, что им звонят мошенники и пытаются получить с них деньги, сообщая о спецоперации на Украине. Они говорили о сборе средств для транспортировки погибших солдат.

Сюжеты:
Операция на Украине
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Свердловская областьУкраинаФСБ
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