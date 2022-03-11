Об опасных звонках о спецоперации на Украине предупредила ФСБ свердловчан

В ведомстве уточнили, что звонящие, как правило, представляются организацией помощи родственникам погибших, пишет Ура.ру.
С помощью сообщений, по мнению представителей ФСБ, свердловчанам могут внушить ложную информацию и агитировать выходить на протесты. В ведомстве советуют не верить незнакомым людям, которые говорят сомнительную информацию об Украине.
Ранее екатеринбуржцы уже заявляли, что им звонят мошенники и пытаются получить с них деньги, сообщая о спецоперации на Украине. Они говорили о сборе средств для транспортировки погибших солдат.