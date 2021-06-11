12 лет тюрьмы грозит лейтенанту из Екатеринбурга за взятку от наркодилера из Сербии

12 лет тюрьмы грозит лейтенанту из Екатеринбурга за взятку от наркодилера из Сербии
12 лет тюрьмы грозит лейтенанту из Екатеринбурга за взятку от наркодилера из Сербии
Сегодня, 20:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Полицейскому из Екатеринбурга, который вымогал взятку в 300 тысяч рублей у сербского наркодилера, грозит тюремный срок до 12 лет.

Старший лейтенант требовал деньги за отказ в возбуждении уголовного дела и угрожал иностранцу более тяжкой статьей. Оперуполномоченный был задержан с поличным сотрудниками отделения собственной безопасности при поддержке ФСБ.

В январе 2020 года полицейский по подозрению в распространении наркотиков задержал 40-летнего гражданина Сербии. С еще двумя коллегами он потребовал от иностранца 300 тысяч за то, чтобы «замять» дело, и серб согласился.

Передача денег состоялась в кабинете оперуполномоченного. Ему вменяют получение взятки в крупном размере в составе группы лиц с вымогательством. Оперуполномоченный был уволен из органов в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург».

Также уголовное дело за дачу взятки заведено на иностранца, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Напомним, в марте в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух лейтенантов из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за взятку в 430 тысяч рублей.

Сюжеты:
Екатеринбург
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