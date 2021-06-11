12 лет тюрьмы грозит лейтенанту из Екатеринбурга за взятку от наркодилера из Сербии

Полицейскому из Екатеринбурга, который вымогал взятку в 300 тысяч рублей у сербского наркодилера, грозит тюремный срок до 12 лет.

Старший лейтенант требовал деньги за отказ в возбуждении уголовного дела и угрожал иностранцу более тяжкой статьей. Оперуполномоченный был задержан с поличным сотрудниками отделения собственной безопасности при поддержке ФСБ. В январе 2020 года полицейский по подозрению в распространении наркотиков задержал 40-летнего гражданина Сербии. С еще двумя коллегами он потребовал от иностранца 300 тысяч за то, чтобы «замять» дело, и серб согласился. Передача денег состоялась в кабинете оперуполномоченного. Ему вменяют получение взятки в крупном размере в составе группы лиц с вымогательством. Оперуполномоченный был уволен из органов в связи с совершением проступка, порочащего честь сотрудника ОВД, рассказал инсайдер «КП-Екатеринбург». Также уголовное дело за дачу взятки заведено на иностранца, ему грозит от 7 до 12 лет лишения свободы. Напомним, в марте в Екатеринбурге сотрудники ФСБ задержали двух лейтенантов из отделов по противодействию наркотикам и борьбе с квартирными кражами. В отношении мужчин возбуждено уголовное дело за взятку в 430 тысяч рублей. За взятку в 430 тысяч рублей задержаны два лейтенанта в Екатеринбурге

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