Мусорные контейнеры продолжают воровать в Нижнем Тагиле

Мусорные контейнеры продолжают воровать в Нижнем Тагиле
Мусорные контейнеры продолжают воровать в Нижнем Тагиле
Сегодня, 17:58ОбществоФото: 1MI
Восемь контейнеров для сбора мусора было украдено в разных районах Нижнего Тагила с начала 2021 года.

Случаи кражи имущества или вандализма фиксируются каждый месяц. Украденные контейнеры заменяются, однако такие случаи доставляют жителям неудобства.

Сейчас в Нижнем Тагиле работает 191 площадка по сбору ТКО. Они находятся во всех районах города, а также расположенных рядом поселках и деревнях, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».

Во время вывоза отходов, работники прибирают территорию на расстоянии трех метров от площадки. Кроме того, крупногабаритный мусор размещается в специальный отсек. Прием заявок, а также обращения о ненадлежащем состоянии мусорных площадок принимаются ежедневно по телефону 8-800-234-02-43.

Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагиле сгорели 28 мусорных контейнеров на восьми площадках. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. На некоторых площадках контейнеры выгорели полностью, жителям было некуда выкидывать мусор.

Сюжеты:
Нижний Тагил
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