Мусорные контейнеры продолжают воровать в Нижнем Тагиле

Восемь контейнеров для сбора мусора было украдено в разных районах Нижнего Тагила с начала 2021 года.

Случаи кражи имущества или вандализма фиксируются каждый месяц. Украденные контейнеры заменяются, однако такие случаи доставляют жителям неудобства. Сейчас в Нижнем Тагиле работает 191 площадка по сбору ТКО. Они находятся во всех районах города, а также расположенных рядом поселках и деревнях, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго». Во время вывоза отходов, работники прибирают территорию на расстоянии трех метров от площадки. Кроме того, крупногабаритный мусор размещается в специальный отсек. Прием заявок, а также обращения о ненадлежащем состоянии мусорных площадок принимаются ежедневно по телефону 8-800-234-02-43. Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагиле сгорели 28 мусорных контейнеров на восьми площадках. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. На некоторых площадках контейнеры выгорели полностью, жителям было некуда выкидывать мусор. 28 контейнеров для сбора мусора сгорело в июле в Нижнем Тагиле

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