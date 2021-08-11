Мусорные контейнеры продолжают воровать в Нижнем Тагиле

Случаи кражи имущества или вандализма фиксируются каждый месяц. Украденные контейнеры заменяются, однако такие случаи доставляют жителям неудобства.
Сейчас в Нижнем Тагиле работает 191 площадка по сбору ТКО. Они находятся во всех районах города, а также расположенных рядом поселках и деревнях, сообщает пресс-служба АО «Облкоммунэнерго».
Во время вывоза отходов, работники прибирают территорию на расстоянии трех метров от площадки. Кроме того, крупногабаритный мусор размещается в специальный отсек. Прием заявок, а также обращения о ненадлежащем состоянии мусорных площадок принимаются ежедневно по телефону 8-800-234-02-43.
Напомним, в июле 2021 года в Нижнем Тагиле сгорели 28 мусорных контейнеров на восьми площадках. Ущерб составил более 300 тысяч рублей. На некоторых площадках контейнеры выгорели полностью, жителям было некуда выкидывать мусор.