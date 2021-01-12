В Нижнем Тагиле таксист «заплатил» более 10 тысяч клиенту за поездку до Екатеринбурга

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя девушка, которая рассказала, что ее супруг, работающий в службе такси, утром вышел на работу. Днем ему через интернет поступил заказ на поездку до Екатеринбурга. Звонивший заявил, что готов перевести оплату на банковскую карту. Так как сам мужчина не использует карту, то он назвал данные своей супруги, ее сотовый телефон. Он предупредил девушку, что ей позвонят насчет оплаты, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское».