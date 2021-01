В Нижнем Тагиле таксист «заплатил» более 10 тысяч клиенту за поездку до Екатеринбурга

В Нижнем Тагиле клиент такси воспользовался доверчивостью водителя и перевел с банковской карты его супруги 10 тысяч рублей.

С заявлением в полицию обратилась 22-летняя девушка, которая рассказала, что ее супруг, работающий в службе такси, утром вышел на работу. Днем ему через интернет поступил заказ на поездку до Екатеринбурга. Звонивший заявил, что готов перевести оплату на банковскую карту. Так как сам мужчина не использует карту, то он назвал данные своей супруги, ее сотовый телефон. Он предупредил девушку, что ей позвонят насчет оплаты, сообщает МУ МВД «Нижнетагильское». По словам девушки, с ней связался мужчина и сообщил, что нужно назвать код, который ей поступит в смс-сообщении, чтобы средства зачислились. Потерпевшая продиктовала все данные. После этого мужчина заявил, что оплата не прошла, и попросил сказать данные кого-то их родственников. Девушка назвала данные матери и предупредила ее о необходимости выполнения действий. В результате женщины лишились более 10 тысяч рублей. Полиция возбудила уголовное дело по ч.3 ст. 158 УК РФ (кража, совершенная с банковского счета). Максимальное наказание по данной статье составляет до шести лет лишения свободы. Напомним, в середине декабря в Екатеринбурге студентка попалась на уловки телефонных мошенников. Со счетов своих родителей девушка перевела более полумиллиона рублей. Потерпевшей позвонили «сотрудники безопасности банка» и сказали, что с ее счетом выполняются подозрительные действия. Они попросили сделать перевод на «безопасный счет». На Урале студентка перевела мошенникам полмиллиона рублей со счетов родителей

