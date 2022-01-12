Перевод школ на дистант из-за «минирований» опровергли в мэрии Екатеринбурга

Перевод школ на дистант из-за «минирований» опровергли в мэрии Екатеринбурга
Перевод школ на дистант из-за «минирований» опровергли в мэрии Екатеринбурга
Сегодня, 13:30ОбществоФото: 1MI
Информация о переводе школьников Екатеринбурга на дистант начала распространяться 12 января после массовой эвакуации школ. Однако массовый переход опровергли в мэрии Екатеринбурга.

В частности, в родительских чатах появилось сообщение, что ученики будут учиться на дистанте с 12 по 15 января. Ссылаются при этом на приказ городского управления образования.

Например, в лицее № 109 директор подписала приказ об очном обучении школьников с 13 января 2022 года, пишет «КП-Екатеринбург».

В городском департаменте образования подтвердили обучение школьников в очном формате с 13 января.

Напомним, данные о минировании школ начали поступать утром 12 января в Екатеринбурге. На 9 утра были эвакуированы 93 учебных заведения, а уже к 11.30 школ уже насчитывалась 151. Также эвакуация коснулась нескольких вузов и средних спецучреждений.

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Екатеринбург
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