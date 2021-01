Осужденный за убийство 8-летнего тагильчанина Александр Борисов обжаловал приговор

Житель Нижнего Тагила Александр Борисов, которому суд назначил наказание в виде девяти лет колонии за убийство 8-летнего мальчика во время стрельбы по банкам в саду, обжаловал свой приговор.

Апелляция от самого Борисова и его адвоката поступила в Свердловский областной суд 12 января. На данный момент дата ее рассмотрения не назначена. Напомним, суд установил, что 4 августа 2019 года Александр Борисов, будучи в нетрезвом состоянии, организовал стрельбу по банкам в коллективном саду. В результате одна из пуль попала в голову 7-летнего на тот момент мальчика, игравшего неподалеку. Ребенок провел несколько месяцев в коме. Однако спасти его не удалось. В январе 2020 года он скончался не приходя в сознание. На тот момент ему исполнилось восемь лет. Позднее, уже в ходе судебного разбирательства, стало известно, что выстрел был сделан другим ребенком, которому Борисов передал винтовку. В результате суд приговорил Борисова к девяти годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии строгого режима. Для обвиняемого в убийстве 8-летнего мальчика тагильчанина запрошено 10 лет тюрьмы

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter