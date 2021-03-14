Взятки в полиции и ограбление магазинов. Итоги дня в Свердловской области

Взятки в полиции и ограбление магазинов. Итоги дня в Свердловской области

Сегодня, 19:10ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Рассказываем о главных событиях в Свердловской области за 14 марта.

В Екатеринбурге мать обжаловала оправдательный приговор подростка, которого обвинили в изнасиловании ее семилетней дочери. Женщина рассказала, что сторона защиты предоставила справку, которая гласит, что на момент преступления подросток находился в школе. По мнению женщины, суд не принял во внимание мнение трех психологов, установивших, что девочка говорит правку, однако принял доводы психолога, не разговаривающего с потерпевшей, а лишь посмотревшего запись видеодопроса. В результате екатеринбурженка подала апелляцию на решение суда Ленинского района.

В Нижнем Тагиле за одну ночь обокрали три магазина на Тагилстрое. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту случившегося. Также грабители забрались в два магазина на улицах Красных Зорь и Металлургов. Они разбили остекление, проникли внутрь и вынесли часть товара.

В Екатеринбурге три сотрудника правоохранительных органов задержаны по подозрению во взяточничестве в размере 50 тысяч рублей. Инцидент произошел в конце февраля, когда стражи порядка задержали 22-летнего парня, искавшего «закладку». Молодой человек заплатил полицейским 50 тысяч рублей, после чего пошел в отдел собственной безопасности МВД. Была организована проверка. Один из полицейских сознался в содеянном, двое других вину отрицают. В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по статье 290 УК РФ.

В Петрокаменском под Нижним Тагилом 180 жителей частного сектора лишились холодного водоснабжения из-за коммунальной аварии, которая произошла 11 марта. В результате 21 частный дом остался без воды, а 32 ребенка и 148 взрослых ожидают устранения аварии. Их обеспечивают водой из колонок.

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Нижний ТагилЕкатеринбург
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