Малыш бизона родился в цирке Екатеринбурга

В Екатеринбургском цирке в ночь на 13 июня у самки бизона Грэмми из шоу Гии Эрадзе родился малыш, которого назвали Тэфи. Рождения потомства у бизонов участники шоу не ожидали. Считали, что животное перекормлено и имеет лишний вес.

Событие стало неожиданностью для всех участников труппы, но в первую очередь для дрессировщика Рустама Газзаева, пишет «Комсомольская правда — Екатеринбург». Посреди ночи мне позвонили и сказали, что у Грэмми родился малыш. Я примчался и глазам не верил. Я даже подумать не мог, что она беременна. На днях я не придал значения, что у нее увеличилось вымя. Я своих бизонов очень сильно откормил. Поэтому я думал, что она просто поправилась. Когда бизон рождается в неволе — это по истине уникальный случай! Я так счастлив, словно у меня у самого ребенок родился. За 20 лет работы я не видел ничего подобного,делится впечатлениями Рустам Газзаев. Тэфи стал пятым бизоном Рустама Газзаева. Коллеги дрессировщика стали подшучивать, что у него теперь четыре канадских бизона, а один — уральский. Будет ли Тэфи выступать в цирке вместе с мамой, планировать пока преждевременно. Все будет зависеть от самого животного. Принуждать к выступлениям Тэфи не собираются, сообщает Рустам Газзаев. Напомним, редакция TagilCity.ru во Всемирный день цирка узнавала у зоозащитников и артистов: а возможен ли цирк без животных? Может ли быть цирк без животных? Мнения артистов и зоозащитников

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