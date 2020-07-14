«Летом открывать нет смысла»: мэр Екатеринбурга рассказал об открытии детских садов

По словам главы города, на сегодняшний день детские сады работают на 50% и в них имеются свободные места. Высокинский отметил, что открывать садики на полную мощность летом нет смысла.

С 1 сентября, естественно, мы будем смотреть на возможность работы детских садов на полную мощность, но на сегодня нет информации о дефиците мест для наших деток, сказал мэр.