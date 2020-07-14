«Летом открывать нет смысла»: мэр Екатеринбурга рассказал об открытии детских садов
Сегодня, 22:07ОбществоФото: екатеринбург.рф
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Мэр Екатеринбурга Александр Высокинский заявил, что детские сады в городе возобновят работу после 1 сентября. Об этом он рассказал в эфире программы «Открытая студия».
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По словам главы города, на сегодняшний день детские сады работают на 50% и в них имеются свободные места. Высокинский отметил, что открывать садики на полную мощность летом нет смысла.
С 1 сентября, естественно, мы будем смотреть на возможность работы детских садов на полную мощность, но на сегодня нет информации о дефиците мест для наших деток, сказал мэр.
Сегодня жительница Нижнего Тагила пожаловалась губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву на сложности с оформлением ребенка в дежурную группу детского сада. В управлении образования Нижнего Тагила пояснили, что садики работают в режиме дежурных групп, как только будет официальное разрешение об открытии, дошкольные учреждения откроют с 50% нагрузкой.
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