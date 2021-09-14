Трубы водоснабжения старше 60 лет планируется менять в Нижнем Тагиле

Трубы водоснабжения старше 60 лет планируется менять в Нижнем Тагиле
Трубы водоснабжения старше 60 лет планируется менять в Нижнем Тагиле
Сегодня, 15:14ОбществоЕвгения СафинаФото: 1MI
Замену трубы водоснабжения, работающих более 60 лет, планируют власти города. Возможность проведения работ связана с финансированием - текущие тарифы «Водоканала-НТ» позволяют проводить лишь некрупные работы.

Лишь небольшое количество сетей водоснабжения меняется в Нижнем Тагиле, говорят в управлении ЖКХ. Это связано с количеством денежных средств, заложенных в тариф «Водоканал-НТ». Обновление сетей согласовывается только в пределах финансирования, по словам замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.

Были разговоры о том, что появится программа 60+, которая подразумевает, что сети которые работают более 60 лет, подлежат замене, рассказал чиновник 14 сентября.

Напомним, в начале июня 2021 года депутат гордумы Нижнего Тагила Денис Корякин обвинил ресурсоснабжающие организации в ветхости коммунальных сетей. По его данным, ветхими признаны почти 91% сетей водоотведения и 50% тепловых сетей.

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