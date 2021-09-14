Трубы водоснабжения старше 60 лет планируется менять в Нижнем Тагиле

Лишь небольшое количество сетей водоснабжения меняется в Нижнем Тагиле, говорят в управлении ЖКХ. Это связано с количеством денежных средств, заложенных в тариф «Водоканал-НТ». Обновление сетей согласовывается только в пределах финансирования, по словам замглавы города по городскому хозяйству и строительству Егора Копысова.