На Первом канале рассказали подробности жизни девочки из шкафа

На Первом канале рассказали подробности жизни девочки из шкафа

Сегодня, 18:57ОбществоPhoto: скриншот с проморолика программы "На самом деле"
На Первом канале вышла в эфир программа «На самом деле», в которой раскрыли тайны семьи девочки из шкафа.

Наталья, мать Юлии Зыковой из Карпинска, которая полгода держала в шкафу новорожденную девочку, рассказала, что муж неоднократно избивал ее, а накануне беременности изнасиловал.

Женщина рассказала, что в последнее время редко встречалась с дочерью, потому что ее муж и сын перенесли операции, она была занята. Она говорит, что родственники не знали о беременности и родах, а внуки не ходили к ней в гости.

Также на программе выяснилось, что Юлия перенесла онкологическое заболевание.

В эфире программы принял участие муж Юлии, который признался, что избивал жену. Он рассказал, что не знал о том, что девочка является его ребенком. По его словам, он видел Полину в августе и тогда она выглядела «нормально».

В студии присутствовал старший сын Юлии Матвей, именно благодаря ему Полина осталась жива. Он рассказал, что подкармливал девочку смесью, однако в последний месяц она стала отказываться от еды и сильно похудела. По его словам, мать говорила, что девочку ей дали на время, а потом «перестали выходить на связь».

Напомним, в Карпинске подруги случайно нашли в шкафу у Юлии новорожденную дочь. Истощенную девочку на вертолете отправили в ОДКБ № 1 в Екатеринбург, мать направили на психиатрическую экспертизу. Сейчас девочка идет на поправку и набирает вес. Вчера в больнице ее посетил детский омбудсмен Игорь Мороков.

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