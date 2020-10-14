В Екатеринбурге отказавшегося надевать маску пенсионера высадили из трамвая

В Екатеринбурге отказавшегося надевать маску пенсионера высадили из трамвая

Сегодня, 21:41ОбществоPhoto: 1mediainvest.ru
В уральской столице мужчина пожилого возраста полчаса спорил с транспортниками, в связи с чем движение трамва было задержано, сообщает Е1.

14 октября мужчина-пассажир трамвая №18, отказался надевать маску. В ответ кондуктор и водитель отказались выполнять свои профессиональные обязанности и везти его, вызвав полицию.

В результате, пока правоохранительные органы добирались до места, градус обсуждения в салоне значительно возрос. Пенсионер отстаивал свою правоту и показывал неизвестные бумаги, требуя предоставить закон, обязывающий его носить маску.

Спор разрешили прибывшие силовики: они вывели пенсионера из транспорта, после чего трамвай продолжил движение.

Напомним, стало известно, что в Свердловской области увеличилась заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров.

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