В Екатеринбурге отказавшегося надевать маску пенсионера высадили из трамвая

В уральской столице мужчина пожилого возраста полчаса спорил с транспортниками, в связи с чем движение трамва было задержано, сообщает Е1.

14 октября мужчина-пассажир трамвая №18, отказался надевать маску. В ответ кондуктор и водитель отказались выполнять свои профессиональные обязанности и везти его, вызвав полицию. В результате, пока правоохранительные органы добирались до места, градус обсуждения в салоне значительно возрос. Пенсионер отстаивал свою правоту и показывал неизвестные бумаги, требуя предоставить закон, обязывающий его носить маску. Спор разрешили прибывшие силовики: они вывели пенсионера из транспорта, после чего трамвай продолжил движение. В Свердловской области увеличилась заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров Напомним, стало известно, что в Свердловской области увеличилась заболеваемость COVID-19 среди пенсионеров.

