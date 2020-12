Сельские криминальные разборки и безумные очереди. Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях за 14 декабря в Свердловской области.

Редакция TagilCity.ru разбиралась, что происходит с очередями в учреждениях Нижнего Тагила. Больше всего тагильчане жалуются на очереди в поликлиниках города. Проблема с многочасовым ожиданием приема у врача наиболее остро проявилась во вторую волну коронавируса, так как к пандемии присоединились другие сезонные инфекции. В одних и тех же очередях смешиваются больные и здоровые пациенты. Тагильчане жалуются на отсутствие социальной дистанции из-за большого количества народа и отсутствия талонов. В очередях приходится стоять и ранее госпитализированным с COVID-19 для продления больничного листа. Еще одним местом потенциальной опасности заражения коронавирусом становятся очереди в госучреждениях, так как они были закрыты на время самоизоляции. Сейчас люди стоят в огромных очередях для решения вопросов в очной форме. В некоторых учреждениях прием ведут только по определенным дням пару раз в неделю. Так, в Федеральной службе судебных приставов скапливается очередь до 50 человек. Еще одним местом, где чаще всего скапливаются пенсионеры, которые входят в группу риска заражения COVID-19, стали отделения «Почты России». Они жалуются, что им надо оплачивать коммунальные услуги, при этом работает только одно окно. Кроме того, иногда причиной огромных очередей становятся сами люди. Например, в ТЦ «Мега» в Екатеринбурге выстроилась толпа людей из желающих попасть в «Икею» перед новым годом. «Коронация» в толпе: что происходит с очередями в учреждениях Нижнего Тагила Тима Радя, художник из Екатеринбурга, обогнал рэпера Моргенштерна в голосовании Forbes. Он занял второе место в номинации «Человек года в культуре» по версии журнала. Радя набрал 19% голосов, уступив только журналисту Юрию Дудю. Сам художник отметил, что за ходом голосования он не наблюдал. Окончательные итоги подведут 20 декабря, при этом мнение редакции сравнят с выбором читателей. Художник из Екатеринбурга Тима Радя обогнал Моргенштерна в голосовании Forbes Росздравнадзор будет проверять больницы в Каменске-Уральском после массовой гибели пациентов в реанимации. Ранее в СМИ появились данные о том, что за сутки в реанимации медучреждения скончались 14 пациентов. В 2020 году в Росздравнадзор было выдано 18 предписаний на основании обращений об угрозе жизни и здоровью пациентов. Вчера больницу посетил глава Минздрава Свердловской области Андрей Карлов. По официальной версии ведомства, информация, которая была размещена в СМИ, не подтвердилась. Росздравнадзор проверит больницы после массовой гибели пациентов в Каменске-Уральском Жители уральского села Калиново, которое расположено в Невьянском районе, обратились к президенту РФ Владимиру Путину из-за разборок местных предпринимателей. По их словам, уже собрано 700 подписей. Заявление планируют передать в представительство РФ, а также губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. Местный предприниматель рассказал, что несколько лет назад приехавшая семья с севера, терроризирует местных жителей. Последняя стычка произошла в ноябре этого года, тогда один из сыновей приехавшего бизнесмена устроил разборки с применением оружия. Оба предпринимателя — конкуренты, из-за этого у них происходят конфликты. Жители уральского села обратились к Путину из-за разборок местных предпринимателей

